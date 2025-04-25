Trump 'Görüştük' dedi, Çin anında yalanladı

Çin Devlet Başkanı Şi Jinpingile bir telefon görüşmesi yaptığını kaydeden Trump, Çin ve ABD arasında ticaret anlaşması için görüşmelerin sürdüğünü bildirdi.

Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in kendisini aradığını ve yönetiminin Çin ile bir anlaşma yapmak için aktif görüşmelerde bulunduğunu kaydetti. Trump, Şi hakkında "Bunun (ABD ile görüşmenin) onun adına bir zayıflık işareti olduğunu düşünmüyorum" dedi.

"BEN, DEV BİR MAĞAZAYIM"

Gelecek 3 ya da 4 hafta içinde bir anlaşmanın açıklanmasının beklendiğini belirten Trump, "Kendilerini rahat hissedecekleri bir rakam var ama bizden bir trilyon dolar kazanmalarına izin verilemez." ifadesini kullandı.

Tarifelere yaklaşımında ise Trump şu benzetmeyi yaptı:

"Ben, dev bir mağazayım. Devasa, güzel bir mağaza ve herkes oradan alışveriş yapmak istiyor. Amerikan halkı adına mağazanın sahibi benim ve fiyatları ben belirliyorum. 'Buradan alışveriş yapmak istiyorsanız ödemeniz gereken ücret budur.' diyorum."

ÇİN YALANLADI

Pekin yönetimi ise ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile tarife müzakerelerinin sürdüğüne ilişkin iddiasını bir kez daha yalanlarken, Washington'un kamuoyunu yanılttığını öne sürdü.

NE OLMUŞTU?

Çin, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 Nisan'da duyurduğu "karşılıklı tarifelere" tepki göstermiş ve aynı oranda karşılık vermişti. İki ülke arasında tarife restleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145'e, Pekin de yüzde 125'e kadar çıkarmıştı.

Washington yönetimi, diğer ülkelere getirdiği karşılıklı tarifeleri 90 gün ertelerken, Çin'e yönelik olanlar ise yürürlüğe girmişti.