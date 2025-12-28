Trump: 2026 ara seçimlerinin ana gündemi fiyatlar olacak

ABD Başkanı Donald Trump, 2026'da düzenlenecek ara seçimlerin ana gündeminin 'fiyatlandırma' olacağını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına yaptığı açıklamada, eski Başkan Joe Biden dönemindeki yüksek fiyatların, kendi yönetimiyle gerilemeye başladığını belirtti. Trump, "Ekonomiyle ilgili mesajım, 2026 ara seçimlerinde ABD'li seçmen tarafından olumlu karşılanacak. Bence ara seçimler ülkemizin başarısıyla, fiyatlandırmayla ilgili olacak. Çünkü bize yüksek fiyatlar verdiler, biz ise onları düşürüyoruz. Enerji fiyatları ciddi şekilde geriledi, benzin fiyatları da çok düştü" ifadelerini kullandı.

Hükümet kapanmasına ilişkin de değerlendirmede bulunan Trump, bu riskin önlenmesi için Kongre'de 'filibuster' olarak bilinen ve herhangi bir oylamanın yapılmasını engellemeye yönelik süresiz konuşma hakkının sona erdirilmesi gerektiğini söyledi.