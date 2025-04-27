Titanik Kazazedesinin Mektubu Açık Artırmada 400 Bin Dolağa Satıldı
TİTANİK kazazedesi Archibald Gracie'nin geminin batmasından 5 gün önce yazdığı mektup, müzayede evinde 399 bin dolara satıldı. Mektupta Gracie, Titanik hakkında olumlu ancak temkinli ifadeler kullandı.
TİTANİK kazazedelerinden Archibald Gracie tarafından geminin batmasından günler önce yazılan mektup, açık artırmada yaklaşık 400 bin dolara satıldı.
İngiltere'deki Henry Aldridge & Son müzayede evinde, Titanik kazazedelerinden Archibald Gracie tarafından yolculuk sırasında yazılmış mektup açık artırmaya sunuldu. Geminin batmasından 5 gün önce yazılan mektup, ABD'li bir koleksiyoncu tarafından 399 bin dolara satın alındı. Gracie'nin Titanik hakkında, "Güzel bir gemi fakat bir yargıya varmadan önce yolculuğumun bitmesini bekleyeceğim" ifadelerini kullandığı bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya