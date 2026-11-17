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Golfün efsane ismi Tiger Woods, iki yılı aşkın bir aradan sonra aralık ayında yeniden resmî bir turnuvada sahaya çıkacak. 50 yaşındaki ABD'li golfçü, ev sahipliğini de yapacağı Hero World Challenge'ın 20 kişilik kadrosunda yer aldı; gelişmeyi BBC duyurdu.

Woods, sıralamaya puan veren bir turnuvada en son 2024'te Royal Troon'da düzenlenen Britanya Açık'ta oynamıştı. Bahamalar'daki turnuva PGA Tour takviminde yer alıyor ancak FedEx Cup puanı vermiyor. Woods, turnuvaya özel davetle katılan üç isimden biri; diğerleri vatandaşları Rickie Fowler ve Gary Woodland.

"KENDİMİ DAHA İYİ HİSSEDİYORUM"

Geçen hafta yayımlanan bir videoda SiriusXM PGA Tour Radio'ya konuşan Woods, "Kendimi daha iyi hissediyorum, buna şüphe yok. Epeyce antrenman yapıyorum. Her hâlükârda Hero'da olacağım, orada görüşürüz" dedi.

KAZA, GÖZALTI VE 5 YIL EHLİYET YASAĞI

15 major şampiyonluğu bulunan Woods'un dönüşü, zorlu geçen bir dönemin ardından geliyor. Golfçü mart ayında Florida'da bir kamyona sürtüp aracıyla takla atmış, alkol ya da madde etkisinde araç kullanma suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Cebinde, ağrı tedavisinde kullanılan opioid türü bir ilaç olan hidrokodon içeren iki hap bulunmuştu.

Woods bunun ardından tedavi görmek için golften uzaklaşmış, eylül ayında savcılıkla vardığı anlaşma kapsamında tehlikeli araç kullanma davasında beş yıllık ehliyet yasağını kabul etmişti.

SAKATLIKLAR PEŞİNİ BIRAKMADI

Kariyerinin son yıllarını sakatlıklarla geçiren Woods, birçok kez belinden ameliyat oldu, 2021'deki trafik kazasında sağ bacağında ciddi kırıklar oluştu, 2025'te ise aşil tendonu koptu.

Ünlü golfçü Şubat 2025'te annesi Kultida'yı kaybetti. ABD Başkanı Donald Trump'ın eski gelini olan kız arkadaşı Vanessa Trump'a bu yıl meme kanseri teşhisi konmuştu; Vanessa Trump geçen ay kanseri yendiğini açıkladı.

Kaynak: BBC