Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan Bosna Hersek Ziyareti

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Bosna Hersek'teki temasları kapsamında Zenica-Doboj Kantonu Ekonomi Bakanı Samir Sibonjic ile bir araya geldi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bosna Hersek ziyaretimiz kapsamında, Zenica-Doboj Kantonu Ekonomi Bakanı Sayın Samir Sibonjic ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki köklü dostluk ve ekonomik iş birliğini daha da güçlendirmeye yönelik konuları ele aldığımız görüşmede; ticaret hacmimizin artırılması, karşılıklı yatırımların teşviki, sanayi ve üretim alanlarında ortak projelerin geliştirilmesi gibi başlıklarda olumlu değerlendirmelerde bulunduk. Ayrıca günün sonunda, ziyaret programımız boyunca bizlere eşlik eden kıymetli basın mensuplarımızla bir araya gelerek, değerlendirmelerde bulunduk" ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat, Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki dostluk ve iş birliğini daha da ileri taşımaya kararlılıkla devam edeceklerini sözlerine ekledi.