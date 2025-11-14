Haberler

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan Bosna Hersek Ziyareti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan Bosna Hersek Ziyareti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bosna Hersek ziyaretinde Zenica-Doboj Kantonu Ekonomi Bakanı Samir Sibonjic ile bir araya gelerek Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki ekonomik iş birliğini güçlendirme konularını görüştü.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Bosna Hersek'teki temasları kapsamında Zenica-Doboj Kantonu Ekonomi Bakanı Samir Sibonjic ile bir araya geldi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bosna Hersek ziyaretimiz kapsamında, Zenica-Doboj Kantonu Ekonomi Bakanı Sayın Samir Sibonjic ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki köklü dostluk ve ekonomik iş birliğini daha da güçlendirmeye yönelik konuları ele aldığımız görüşmede; ticaret hacmimizin artırılması, karşılıklı yatırımların teşviki, sanayi ve üretim alanlarında ortak projelerin geliştirilmesi gibi başlıklarda olumlu değerlendirmelerde bulunduk. Ayrıca günün sonunda, ziyaret programımız boyunca bizlere eşlik eden kıymetli basın mensuplarımızla bir araya gelerek, değerlendirmelerde bulunduk" ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat, Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki dostluk ve iş birliğini daha da ileri taşımaya kararlılıkla devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Kumpir ve midye faciasında tablo ağırlaşıyor! Anne de hayatını kaybetti

Kumpir ve midye faciası! 2 çocuğun ardından anne de hayatını kaybetti
20 şehidimiz için Mürted Komutanlığı'nda tören düzenlendi

Şehitlerimize son veda
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pusuya yattı bekliyor! Mourinho Süper Lig devinin yıldızını alacak

Pusuya yattı bekliyor! Süper Lig devinin yıldızını alacak
2 çocuğun ölümüne neden olan iş yeri süresiz mühürlendi

2 çocuğu hayattan koparan işletme için gereken yapıldı
Kar geliyor! Hava bir anda değişecek

Kar geliyor! Hava bir anda değişecek
Hepsi bomba! Rafa Silva'nın sözleşmesindeki sıra dışı maddelere bakın

Hepsi bomba! Sözleşmesindeki sıra dışı maddeleri görmeniz lazım
Pusuya yattı bekliyor! Mourinho Süper Lig devinin yıldızını alacak

Pusuya yattı bekliyor! Süper Lig devinin yıldızını alacak
Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili Adli Tıp'tan yeni rapor! 134 kişinin DNA'sı incelendi

Rojin'in ölümüne ışık tutması beklenen DNA raporu açıklandı
Şehit babası MHP'li başkana sarılıp 'Beni Devlet Bahçeli'ye götürün' dedi

Şehidin babası önce sarıldı, sonra "Beni Bahçeli'ye götürün" dedi
Balıkesir'de 17 bin deprem sonrası siyasette Zağanos Paşa polemiği

Balıkesir'de 17 bin deprem sonrası siyasette "Meydan" polemiği
2 çocuğun üzerinden 53 kesici alet çıktı

Bunların hepsi 2 çocuğun üzerinden çıktı
Doğduğu topraklarda 35 yıldır kimliksiz ve vatansız yaşıyor

Diploması bile var ama en önemli şeyi eksik
Konutta talep ikinci el ve bitmiş projelere kaydı

Konutta talep tamamen buraya kaydı! Nedeni fiyat farkı
Otomobil tıra çarpıp şarampole yuvarlandı! 6 ve 8 yaşındaki iki kardeş hayatını kaybetti

Bu araçtan 6 ve 8 yaşındaki iki kardeşin cansız bedenleri çıkarıldı
Bilgi toplamaya başladı! İşte Lookman'ın Türkiye'de transfer olmayı istediği kulüp

İşte Lookman'ın Türkiye'de transfer olmayı istediği kulüp
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.