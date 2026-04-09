Bakan Bolat, Brüksel Başkent Bölgesi Başbakanı Dillies ile bir araya geldi

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Brüksel Başkent Bölgesi Başbakanı Boris Dillies ve Belçika iş dünyasının temsilcileriyle görüştü.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Brüksel temaslarımız kapsamında, Brüksel-Başkent Bölgesi Başbakanı Sayın Boris Dillies ve Belçika iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldik. Bu çerçevede gerçekleştirilen toplantıya Belçika Şirketler Federasyonu, Belçika Dış Ticaret Ajansı, Flaman ve Valon Yatırım ve Dış Ticaret Ajansları temsilcileriyle finans, altyapı, lojistik şirketlerinin üst düzey yöneticileri iştirak etmiştir. İstişarelerimizde, mayıs ayında Belçika Kraliçesi başkanlığında ülkemize gerçekleştirilecek ekonomik misyon ziyareti öncesinde, Türkiye-Belçika ticari ilişkilerinin geliştirilmesi, yatırımların artırılması ve iş dünyası arasındaki iş birliğinin derinleştirilmesine yönelik imkanları değerlendirdik. Özellikle Belçika'daki en büyük işveren örgütlerinden biri olarak ülkenin üç bölgesindeki şirketleri ve Belçika özel sektör istihdamının yüzde 75'ini temsil eden bir çatı kuruluş niteliği ile sanayi ve hizmetler başta olmak üzere geniş bir ekonomik yelpazeyi kapsayan Belçika Şirketler Federasyonu üyelerinin ülkemize ilgisi memnuniyetle müşahede edilmektedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı