Bakan Bolat, Birleşik Krallık İş ve Ticaret Bakanı Kyle ile görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Dünya Ticaret Örgütü Bakanlar Konferansı'nda Birleşik Krallık İş ve Ticaret Bakanı Peter Kyle ile görüştü. Görüşmede, iki ülke arasındaki serbest ticaret anlaşmasının genişletilmesi ve işbirliklerinin artırılması hedeflendi.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Kamerun'un başkenti Yaounde'de düzenlenen Dünya Ticaret Örgütü 14'üncü Bakanlar Konferansı kapsamında Birleşik Krallık İş ve Ticaret Bakanı Peter Kyle ile bir araya geldi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünya Ticaret Örgütü 14'üncü Bakanlar Konferansı vesilesiyle Birleşik Krallık İş ve Ticaret Bakanı Sayın Peter Kyle ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmede, muhatabım Sayın Bakan ile Serbest Ticaret Anlaşmamızın daha da genişletilerek yatırımlar ve hizmetler sektörlerini kapsayacak şekilde genişletilmesine yönelik müzakerelerin ilerletilmesinden duyduğumuz memnuniyeti karşılıklı olarak ifade ettik. İş birliğimizin sadece ticari alanda kalmayıp; savunma sanayii, havacılık ve enerji sektörlerini de kapsıyor olmasını ayrıca değerlendirdik. Birleşik Krallık ile her alanda güçlenen iş birliğimizi daha da derinleştirmek ve ticaret hacmimizi 40 milyar doların üzerine çıkarmak üzere çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Eski AK Parti Milletvekili Bayram Ali Bayramoğlu tutuklandı

Eski AK Parti Milletvekili hakkında tutuklama kararı
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda çok sayıda tutuklama
Kız öğrenci, tartıştığı akranını yere yatırıp ayağıyla yüzüne bastı

Gençlik nereye gidiyor böyle?

Lucas Torreira'nın Beşiktaş Stadyumu'nda çekildiği fotoğrafa beğeni yağıyor

Beşiktaş Stadyumu'nda çekildiği fotoğrafa beğeni yağıyor
İntihar eden fenomen Kübra Karaarslan kimdir? Babası İstanbul'un göbeğindeki camide imam

İntihar eden fenomenin babasıyla ilgili gerçek şaşırttı

Trump'tan, 'İran savaşı feci bir hata' diyen Steinmeier'e yanıt

Trump, Avrupa'nın lokomotifiyle köprüleri atıyor! Yanıtı sert oldu
Kız öğrenci, tartıştığı akranını yere yatırıp ayağıyla yüzüne bastı

Gençlik nereye gidiyor böyle?

Küçük kızı defalarca kırbaçladı

Sınıfta insanlık dışı görüntüler
İslam Memiş, altın yatırımcısını bekleyen büyük tehlikeye dikkat çekti

İslam Memiş, altın yatırımcısını bekleyen büyük tehlikeye dikkat çekti