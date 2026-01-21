Haberler

Temu'nun Türkiye ofisine baskın! Bilgisayarlara el konuldu

Güncelleme:
Çinli alışveriş devi Temu'nun Türkiye ofisi, bu sabah yetkili makamlar tarafından denetlendi. Şirket sözcüsü yaptığı açıklamada, denetim sırasında ofisteki bilgisayarlara el konulduğunu açıkladı. Temu adına yapılan açıklamada, Türk makamlarıyla tam iş birliği içinde olunacağı belirtildi.

  • Temu'nun Türkiye ofisi yetkili makamlar tarafından denetlendi.
  • Denetim sırasında ofiste bulunan bilgisayar ve dizüstü cihazlara el konuldu.
  • Temu, Türk makamlarıyla tam iş birliği içinde olacağını açıkladı.

Çin merkezli çevrim içi perakende platformu Temu'nun Türkiye ofisi, yetkili makamların sabah saatlerinde gerçekleştirdiği denetimle gündeme geldi.

Çin merkezli çevrim içi perakende platformu Temu'nun Türkiye ofisi, bu sabah yetkili makamlar tarafından denetlendi. Reuters'a konuşan şirket sözcüsü, denetim sırasında ofiste bulunan bilgisayar ve dizüstü cihazlara el konulduğunu doğruladı.

"TÜRK MAKAMLARIYLA TAM İŞ BİRLİĞİ YAPACAĞIZ"

Temu adına yapılan açıklamada, Türk makamlarıyla tam iş birliği içinde olunacağı belirtildi. Şirket sözcüsü, sürece ilişkin detay paylaşmazken, Türkiye'nin rekabet otoritesi operasyona dair henüz resmi bir açıklama yapmadı.

TEMU NEDİR?

Dünya genelinde düşük fiyatlı ürünleriyle bilinen Temu, giyimden elektronik ürünlere, aksesuarlardan akıllı telefonlara kadar geniş bir ürün yelpazesinde satış yapıyor. Platform, Çinli e-ticaret devi PDD Holdings bünyesinde faaliyet gösteriyor.

AVRUPA'DAN SONRA TÜRKİYE

Türkiye'deki denetimin, Temu'nun Avrupa'daki faaliyetlerine yönelik incelemelerin ardından gelmesi dikkat çekti. Şirketin Dublin'de bulunan Avrupa merkezinin de kısa süre önce Avrupa Birliği düzenleyicileri tarafından denetlendiği biliniyor. Bu incelemelerin, Çin devlet destekli olası haksız sübvansiyonlar şüphesiyle yürütüldüğü ifade edilmişti.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
500

