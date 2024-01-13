Süveyş Kanalı geçiş ücretleri bölgede yaşanan çatışmalar nedeniyle %300 arttı

Süveyş Kanalı geçiş ücretleri, Houthi militanların Kızıldeniz ve Süveyş Kanalı'ndaki ticari gemilere yönelik saldırıları nedeniyle Kasım ayından bu yana yüzde 300 arttı. Global lojistik şirketi DSV tarafından analiz edilen verilere göre, bu maliyet artışını ölçen Şangay Konteynerle Taşıma Fiyat Endeksi (SCFI), geçen Cuma gününden itibaren bir 20 fitlik konteyner başına 2,871 dolardan 3,101 dolara çıktı. Veriler, Şanghay'dan Avrupa'ya bir konteynerin sevkiyat maliyetinin Kasım ayının başındaki fiyatların yüzde 310'u olduğunu gösteriyor.

Houthis, Gazze'deki çatışma sırasında İsrail ve Hamas arasındaki mücadeleye destek verme sözü vermişlerdi ve Ekim ayından bu yana Kızıldeniz'deki ticari gemilere ve kanalı koruyan savaş gemilerine yönelik bir dizi drone ve füze saldırısı düzenledi. Bu saldırılar, MSC, Maersk, CMA CGM ve Hapag-Lloyd gibi büyük taşımacılık devlerini Güney Afrika'nın güney ucunu dolaşmaya zorlayarak bir dizi olumsuz etkiye neden oldu. Bu alternatif güzergahın seyahat süresine on günden fazla bir ek yapması, sigorta masraflarını artırırken, daha uzun yolculuklar aynı zamanda taşıma şirketlerini ek yakıt tüketmeye zorluyor.

Büyük mali artışlara rağmen, nakliye maliyetleri, 2021'in mart ayında 400 metrelik Ever Given konteyner gemisinin Süveyş Kanalı'nı altı gün boyunca tıkamasının ardından kaydedilen seviyelerin altında kalmaya devam ediyor. Bu olay,her gün 9 milyar dolarlık küresel ticareti geciktirdiği belirtildi.

Bu haftanın başlarında ABD ve Birleşik Krallık, Houthi milislerine karşı Kızıldeniz ve Körfez'deki eylemlerine yanıt olarak hava saldırıları düzenlemeye başladı. Bu adım, birçok kişinin Orta Doğu'da çatışmanın tırmanmasına yol açabileceği konusunda uyarıda bulunduğu karışık uluslararası tepkilere neden oldu.