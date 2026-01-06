Haberler

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Fransa Dışişleri Bakanı Barrot ile görüştü

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Fransa Dışişleri Bakanı Barrot ile görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Paris'te Fransız mevkidaşı Jean-Noel Barrot ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve Fransız şirketlerinin Suriye'deki faaliyetleri ele alındı.

SURİYE Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot ile Paris'te bir araya geldi.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin, Fransa'nın başkenti Paris'te Fransız mevkidaşı Jean-Noel Barrot ile görüşme gerçekleştirdiği bildirildi. Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmede tarafların ortak ilgi alanına giren konuları ve iki ülke arasındaki stratejik ortaklıkları güçlendirmenin yollarını ele aldığı kaydedildi.

Görüşmede, Fransız şirketlerinin Suriye'de yeniden faaliyete geçmesi konusundaki hazırlığının da değerlendirildiği belirtilerek, Barrot'un ülkesinin Suriye'nin kalkınma, yeniden inşa, ekonomik toparlanma sürecini destekleme ve her alanda ortak iş birliğini güçlendirme konusundaki kararlılığını vurguladığı ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Bahçeli, Bakan Yerlikaya'nın o sözlerini eleştirdi: Sorunlu bir açıklamadır

Bakan Yerlikaya'yı o sözleri üzerinden vurdu: Rahatsız edici, sorunlu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tehlike büyük! Dünyaca ünlü marka bebek mamalarını geri çağırıyor

Tehlike büyük! Dünyaca ünlü marka bebek mamalarını geri çağırıyor
Yeni sezona başlayamayan İnci Taneleri için final çanları çalıyor

Daha yeni sezona başlayamadan final çanları çalıyor
Süper Kupa'da finale çıkan Galatasaray'dan Ederson bombası

Süper Kupa'da finale çıkan Galatasaray'dan Ederson bombası
Aracında 66 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirildi; 'Babam hastaydı, ziyarete gidiyordum' dedi

Aracından 66 bin uyuşturucu hap çıktı, "Babam hastaydı" dedi
Tehlike büyük! Dünyaca ünlü marka bebek mamalarını geri çağırıyor

Tehlike büyük! Dünyaca ünlü marka bebek mamalarını geri çağırıyor
Trabzonspor taraftarı 4-1'in faturasını o isme kesti

Trabzonspor taraftarı 4-1'in faturasını o isme kesti
Çinli otomotiv devinden Türkiye hamlesi

Çinli otomotiv devinden heyecan yaratan Türkiye hamlesi