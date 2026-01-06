Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Fransa Dışişleri Bakanı Barrot ile görüştü

SURİYE Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot ile Paris'te bir araya geldi.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin, Fransa'nın başkenti Paris'te Fransız mevkidaşı Jean-Noel Barrot ile görüşme gerçekleştirdiği bildirildi. Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmede tarafların ortak ilgi alanına giren konuları ve iki ülke arasındaki stratejik ortaklıkları güçlendirmenin yollarını ele aldığı kaydedildi.

Görüşmede, Fransız şirketlerinin Suriye'de yeniden faaliyete geçmesi konusundaki hazırlığının da değerlendirildiği belirtilerek, Barrot'un ülkesinin Suriye'nin kalkınma, yeniden inşa, ekonomik toparlanma sürecini destekleme ve her alanda ortak iş birliğini güçlendirme konusundaki kararlılığını vurguladığı ifade edildi.