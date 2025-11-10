Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, IMF Başkanı ile Görüştü

SURİYE Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD'deki temasları kapsamında Uluslararası Para Fonu Başkanı Kristalina Georgieva ile bir araya geldi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere gittiği Washington'da Uluslararası Para Fonu (IMF) Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Şara, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile birlikte IMF Başkanı Kristalina Georgieva ile görüştü. Görüşmede, Suriye ile IMF arasında ülkenin kalkınma ve ekonomik gelişim çabalarını desteklemeye yönelik olası iş birliği alanlarının ele alındığı bildirildi.

IMF Başkanı Georgieva sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "IMF'de Başkan Ahmed Şara'yı ağırlamak bir ayrıcalıktı. Suriyelilerin ihtiyaç duyduğu ve hak ettiği ekonomik dönüşümü -ki hükümeti bunu mümkün kılıyor- ele aldık. IMF'nin, kilit kurumlara sağladığı mevcut teknik destek de dahil olmak üzere, yardım etmeye hazır olduğunu yineledim" ifadelerini kullandı.