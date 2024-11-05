Su faturasını gören yaşlı kadın kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

İtalya'nın Sanremo kentinde yaşayan 88 yaşındaki Caterina Giovinazzo evine gelen yüksek su faturası nedeniyle büyük bir şok yaşadı ve fenalaştı.

YOĞUN BAKIMDA HAYATINI KAYBETTİ

Fatura nedeniyle hesabından 7 bin sterlin (300 bin TL) çekildiğini fark eden yaşlı kadın kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılırken 40 günlük yoğun bakım süreci sonunda hayatını kaybetti.

ŞİRKET HATALI OLDUĞUNU KABUL ETTİ

Olay sonrasında yapılan incelemelerde yaşlı kadının gerçek su faturasının 2 bin lira civarında olduğu ortaya çıktı. Su şirketi, yaşanan bu olayda hatalı olduklarını kabul etti ve oluşan zararı telafi etmek için ailesinin yanında olacaklarını ifade etti.