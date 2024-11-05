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Su faturasını gören yaşlı kadın kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Su faturasını gören yaşlı kadın kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
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İtalya'da yaşayan 88 yaşındaki bir kadın, su şirketinin yanlışlıkla hesabından 300 bin TL çekmesi ve ek ödeme talebinde bulunması sonrasında kalp krizi geçirip hayatını kaybetti. Olay sonrasında yapılan incelemelerde yaşlı kadının gerçek faturasının 2 bin TL civarında olduğu ortaya çıkarken su şirketi olayda hatalı olduğunu kabul edip kadının ailesinin yanından durarak zararı telafi edeceklerini duyurdu.

İtalya'nın Sanremo kentinde yaşayan 88 yaşındaki Caterina Giovinazzo evine gelen yüksek su faturası nedeniyle büyük bir şok yaşadı ve fenalaştı.

YOĞUN BAKIMDA HAYATINI KAYBETTİ

Fatura nedeniyle hesabından 7 bin sterlin (300 bin TL) çekildiğini fark eden yaşlı kadın kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılırken 40 günlük yoğun bakım süreci sonunda hayatını kaybetti.

Su faturasını gören yaşlı kadın kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

ŞİRKET HATALI OLDUĞUNU KABUL ETTİ

Olay sonrasında yapılan incelemelerde yaşlı kadının gerçek su faturasının 2 bin lira civarında olduğu ortaya çıktı. Su şirketi, yaşanan bu olayda hatalı olduklarını kabul etti ve oluşan zararı telafi etmek için ailesinin yanında olacaklarını ifade etti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıERDİ YILMAZ:

Soru 1:İtalya para birimi TL'mi???? Soru 2:Şirket ailenin zararını nasıl telafi edecekmiş????

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Haber YorumlarıKadir Tokay:

Zararı nasıl telafi edeceksin? Kadın ölmüş, geri mi getireceksin?

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Haber YorumlarıKenan Dinçol:

Türkiye'de olsa 60 yaşını bile görmezdi garibim

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Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıHasan Çetin:

bu nasıl habercilik ya..

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Haber YorumlarıMehmet hakan Çelik:

Otomatik ödeme talimatı vemeyin.Aynısı Türkiye de oldu bir vatandaşın hesabından yüklü miktar para çekildi haberlere konu oldu.Atm den yatırın.

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Haber YorumlarıSedat DOĞAN:

Kadının yaşı gelmiş, fatura bahanesi olmuş

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