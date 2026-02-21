Slovakya Başbakanı Fico: Ukrayna petrol sevkiyatını başlatmazsa, elektrik tedarikini durduracağız

SLOVAKYA Başbakanı Robert Fico, Ukrayna'nın pazartesi gününe kadar Slovakya'ya petrol sevkiyatını yeniden başlatmaması halinde, Ukrayna'ya yönelik elektrik tedarikini durduracaklarını açıkladı.

Slovakya Başbakanı Robert Fico, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna'ya yardım sağladıklarını ve 180 bin Ukraynalıya ev sahipliği yaptıklarını belirterek, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i Slovakya'ya karşı kötü niyetli davranmakla suçladı. Fico, "Ukrayna Devlet Başkanı barış odaklı yaklaşımımızı anlamayı reddediyor ve savaşı desteklemediğimiz için Slovakya'ya karşı kötü niyetli davranıyor. Önce gaz akışını durdurarak bize yılda 500 milyon avro zarar verdi, şimdi de petrol akışını durdurarak lojistik zorluklara ve daha fazla kayba yol açtı" ifadelerini kullandı.

Batı'nın Kuzey Akım (Nord Stream) gaz boru hattının havaya uçurulmasını umursamadığını belirten Fico, ikili ilişkilerin sadece Ukrayna'nın yararına işleyen 'tek yönlü bir bilet' olamayacağını vurguladı. Fico, "Slovakya gururlu ve egemen bir ülkedir. Pazartesi günü petrol sevkiyatı yeniden başlamazsa, devlete ait anonim şirket SEPS'ten (Slovakya Elektrik İletim Sistemi) Ukrayna'ya acil elektrik tedarikini durdurmasını isteyeceğim. Sadece Ocak 2026'da, Ukrayna enerji şebekesini istikrara kavuşturmak için gereken bu acil durum tedariki, 2025 yılının tamamından iki kat daha fazlaydı" değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy'nin Slovakya'ya düşman bir ülke gibi davrandığını ve bunun kabul edilemez olduğunu savunan Fico, Ukrayna için hazırlanan 90 milyar avroluk son krediye Slovakya'yı dahil etmeme kararının da kesinlikle doğru olduğunu dile getirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı