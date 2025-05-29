Slovakya Merkez Bankası Başkanı Rüşvetten Mahkum Oldu

SLOVAKYA Merkez Bankası Başkanı Peter Kazimir, rüşvetten mahkum oldu ve 200 bin avro para cezasına çarptırıldı.

Slovakya Merkez Bankası Başkanı ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Peter Kazimir'İn, rüşvet almaktan suçlu bulunarak 200 bin avro para cezasına çarptırıldığı bildirildi. Kazimir'in cezayı ödememesi halinde 1 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalacağı belirtildi.

Peter Kazimir, 2016 yılında Maliye Bakanıyken, tanıdığı bir kişinin vergi işlemlerini hızlandırmak için üst düzey vergi yetkilisine 48 bin avro teklif etmekle suçlandı. Verilen ceza kararına itiraz yolunun açık olması nedeniyle Kazimir'in, görevinde kalmaya devam edeceği aktarıldı.