Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Türkiye ile İlişkilere Önem Verdiklerini Belirtti

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Türkiye ile İlişkilere Önem Verdiklerini Belirtti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sırbistan Cumhurbaşkanı Alexander Vucic, Türkiye ile ilişkilerin bölgedeki istikrar için önem taşıdığını vurguladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın resmi ziyareti sonrası yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki iş birliğinin güçleneceği ifade edildi.

SIRBİSTAN Cumhurbaşkanı Vucic, Sırbistan'ın bölgedeki istikrar için Türkiye ile olan ilişkilerine özel önem verdiğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi ziyarette bulunmak üzere Sırbistan'a gitti. Sırbistan Cumhurbaşkanı Alexander Vucic, Bakan Fidan'ı kabul etti. Görüşme sonrası açıklama yapan Vucic, "Ekonomiden enerjiye, turizmden kültüre, eğitime kadar geniş kapsamlı iş birliği ve yoğun siyasi diyalogla öne çıkan Sırbistan-Türkiye ilişkilerinin daha da güçlenmesine görüşmelerimizin katkı sağlayacağından eminim. Türkiye'nin Belgrad'da düzenlenecek EXPO 2027'ye katılımını teyit etmesinden özellikle memnuniyet duyuyorum. Bu, güçlü ortaklığımızın ve karşılıklı güvenimizin bir başka teyididir. Sırbistan, büyük nüfuzu nedeniyle tüm bölgenin istikrarı açısından önemli olan Türkiye ile ilişkilere özel önem veriyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Trump-Putin görüşmesine dakikalar kala ABD'den çarpıcı açıklama

Trump-Putin görüşmesine dakikalar kala ABD'den çarpıcı açıklama
Bahçeli'nin 'komisyon' önerisine Kurtulmuş Gabar'dan yanıt verdi

Bahçeli'nin tarihi çağrısına Gabar'dan yanıt verdi
AB Komisyonu'dan Türkiye'ye iyi, Avrupa'ya kötü haber

AB Komisyonu'dan Türkiye'ye iyi, Avrupa'ya kötü haber
Enerji Bakanı Bayraktar tv100'e konuştu: Artık bu bölgenin çocuklarında geleceğe dair umutlar var

Terörle anılan bölgede petrol sevinci
'Melodili Yol' uygulaması başladı, Ankara yollarında Mozart çalacak

"Melodili Yol" uygulaması başladı! Sürücüler bu besteyi dinleyecek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray, Osimhen'e yaptığı teklifi açıkladı

Galatasaray, Osimhen'e yaptığı teklifi açıkladı
Nijerya'da çiftçilere silahlı saldırı: 15 ölü

Tarla kan gölüne döndü: Düzenlenen saldırıda 15 çiftçi öldü
Jose Mourinho'dan Galatasaray'a çok ağır sözler: Kutlayış biçiminiz, insani boyutunuzu gösterir

Mourinho'dan Galatasaray'a çok ağır sözler
Galatasaray formaları satışa sundu: İşte 5 yıldızlı yeni logo

Galatasaray formaları satışa sundu: İşte 5 yıldızlı yeni logo
Akaryakıt istasyonunda genç kadına öldüresiye dayak

Genç kadın hiç tanımadığı bir adam tarafından öldüresiye dövüldü
Şahan Gökbakar, Acun Ilıcalı ile dalga geçti

Şahan Gökbakar, Acun Ilıcalı ile fena dalga geçti
Transferi iptal oldu! Süper Lig devinin yıldızı takıma geri dönüyor

Transferi iptal oldu! Süper Lig devinin yıldızı takıma geri dönüyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.