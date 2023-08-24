Şili'de Şiddetli Yağışlar Sonucu Sel: 4 Ölü, 34 Bin Kişi Tahliye Edildi

Şili'nin orta ve güney kesimlerinde etkili olan şiddetli yağışlar, sel felaketine yol açtı. Sel nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti, 34 binden fazla kişi tahliye edildi. Evler, tarım arazileri ve caddeler sular altında kaldı. Altyapıda büyük hasar meydana geldi.

Şili'de etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı selde 4 kişi hayatını kaybetti, 34 binden fazla kişi ise tahliye edildi.

Şili'nin orta ve güney kesimlerinde hafta sonundan bu yana etkili olan şiddetli yağış, sel felaketini beraberinde getirdi. Su seviyesinin yükseldiği çok sayıda nehir taştı. Evler, tarım arazileri, caddeler ve sokaklar sular altında kaldı. Mahsur kalanlar helikopter ve botlarla kurtarılırken, bazı bölgelerde insan zinciri oluşturuldu. Altyapıda da büyük hasar meydana geldi. Yağışlardan en çok O'Higgins, Maule, Nuel ve Valparaiso bölgeleri etkilendi. Valparaiso'ya bağlı Vina del Mar kentinde şiddetli yağışların ardından bir yolda çökme meydana geldi. Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisinden (Senapred) yapılan açıklamada sel nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği, 34 binden fazla kişinin tahliye edildiği duyuruldu. - SANTİAGO