Şi Cinping ve Narendra Modi Tiencin'de Bir Araya Geldi

ÇİN Devlet Başkanı Şi Cinping, Tiencin'de Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir araya geldi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi kapsamında Tiencin'de, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüştü. Geçen yıl Modi ile Rusya'nın Kazan kentinde başarılı bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Şi, birbirinin iyi komşusu, samimi dostu ve karşılıklı destek veren ortağı olmanın her iki ülke için doğru bir seçenek olduğunu söyledi.

Şi, ikili diplomatik ilişkilerin tesisinin 75'inci yıl dönümü dolayısıyla iki ülke arasındaki stratejik temasların ve karşılıklı güvenin güçlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, tarafların uyum içinde bir arada yaşama ilkesine bağlı kalması gerektiğini aktardı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ise Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Rusya'nın Kazan kentinde yaptığı görüşmenin Hindistan-Çin ilişkilerinin gelişimine yön verdiğini dile getirdi. Modi, ikili ilişkilerin yeniden normal seyrine girdiğini, sınır bölgelerinde barış ile istikrarın korunduğunu ve doğrudan uçuşların yakında yeniden başlayacağını bildirdi.

Küresel ekonomide artan belirsizliklere karşı dünyanın önde gelen iki ekonomisi olan Hindistan ile Çin'in iş birliğini güçlendirmesinin hayati önem taşıdığını vurgulayan Modi, Çin ile sınır sorununa adil, makul ve iki tarafın da kabul edebileceği bir çözüm bulmaya hazır olduklarının altını çizdi.