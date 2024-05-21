Schengen vize ücretine her 3 yılda bir zam yapılıyor. Ücretler son olarak 2020 yılında 60 avrodan 80 avroya yükseltilmişti. Vize ücretlerine zam yapılacağını 2 Şubat'ta duyuran Avrupa Birliği Komisyonu artışın tarihini resmi olarak açıklamasa da yakın zamanda bunu yapması bekleniyor.

ARTIŞIN NEDENİ ENFLASYON

Bu karar, Schengen Vize Kanunu uyarınca her 3 yılda bir zorunlu kılınan AB vize ücretlerinin Aralık 2023'te gözden geçirilmesinin ardından geldi. AB, bu artışın temel nedenleri arasında enflasyon ve memur maaşlarını gösteriyor.

YETİKİNLER İÇİN 90 ÇOCUKLAR İÇİN 45 AVROYA YÜKSELTİLDİ

Slovenya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Komisyonu'nun, Schengen vize ücretlerine yüzde 12 zam yaparak 90 avroya çıkardığını duyurdu 6-12 yaş arası çocukların 40 avroluk vize ücreti 45 avroya çıkarken, AB'de düzensiz olarak kalan vatandaşlarının geri kabulü konusunda işbirliği yapmayan ülkelerin vatandaşları, Komisyon'un kararıyla 135 veya 180 avro vize ücreti ödeyecekler.