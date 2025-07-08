Rusya Ulaştırma Bakanı Roman Starovoit Görevden Alındıktan Sonra Ölü Bulundu

Rusya Ulaştırma Bakanı Roman Starovoit Görevden Alındıktan Sonra Ölü Bulundu
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Görevden alınan Rusya Ulaştırma Bakanı Roman Starovoit'in otomobilinde ölü bulunduğu, vücudunda kurşun izlerinin tespit edildiği ve intihar ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi.

RUSYA'da dün sabah görevden alınan Ulaştırma Bakanı Roman Starovoit aracında ölü bulundu. Starovoyt'un intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Rusya Soruşturma Komitesi'nden yapılan açıklamada, Roman Starovoit'in Moskova'da kendine ait otomobilde cansız bedeninin bulunduğu bildirildi. Vücudunda kurşun izlerine rastlanan Starovoit'in intihar ettiği ihtimali üzerinde durulduğu vurgulanan açıklamada, olaya ilişkin soruşturma açıldığı belirtildi.

Starovoit, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından dün sabah görevden alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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