Rusya, Nijer'deki Krizin Askeri Müdahaleyle Çözülmesine Karşı Uyarıda Bulundu

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Nijer'deki krizin çözümüne yönelik olası bir askeri müdahalenin ülkede uzun süreli bir çatışmaya ve bir bütün olarak Sahra-Sahel bölgesindeki durumun istikrarsızlaşmasına yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından Nijer'deki duruma yönelik dün yapılan yazılı açıklamada, Nijer'deki durumun yakından takip edildiği belirtilerek, "Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), yeni Nijer makamlarıyla siyasi ve diplomatik diyalog yoluyla Nijer'de anayasal düzeni yeniden tesis etmek için adımlar atmaktadır. Rusya, ECOWAS'ın, mevcut krizden çıkış yolları bulmaya yönelik arabuluculuk çabalarını desteklemektedir. Aynı zamanda, gelen bilgilere göre ECOWAS 10 Ağustos'ta Abuja'da gerçekleştirdiği olağanüstü zirvede Muhammed Bazum'u kurtarmak üzere Nijer'e olası bir silahlı müdahale için hazır kuvvetlerini harekete geçirme kararı aldı. Nijer ordusu her türlü yabancı müdahaleye karşı koymaya hazır olduklarını açıkladı. Ayrıca sivil toplum temsilcilerinin de yer alacağı bir geçiş hükümeti kurulacağını bildirdiler. Nijer'deki krize askeri bir çözüm bulunmasının, bu Afrika ülkesinde uzun süreli bir çatışmaya ve bir bütün olarak Sahra-Sahel bölgesindeki durumun istikrarsızlaşmasına yol açabileceğine inanıyoruz" denildi.

İNGİLTERE: ECOWAS'IN ÇÖZÜME ULAŞILMASI İÇİN TÜM YOLLARI İZLEME KARARLILIĞINI MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ

ECOWAS'ın, Nijerya'nın başkenti Abuja'da 10 Ağustos'ta düzenlediği ikinci zirvenin ardından İngiltere de bir açıklama yayımladı. Açıklamada, "ECOWAS'ın barışçıl bir çözüme ulaşılması için tüm yolları izleme kararlılığını memnuniyetle karşılıyoruz. Nijer'de demokrasiyi destekliyoruz. Devlet Başkanı Muhammed Bazum, ailesi ve hükümet üyelerinin yasadışı bir şekilde gözaltında tutulmalarını ve tutuldukları kabul edilemez koşulları kınayarak ECOWAS'ın yanında yer alıyor ve derhal serbest bırakılmaları çağrısında bulunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AB, son bilgilere göre birkaç gündür gıda, elektrik ve tıbbi bakımdan mahrum bırakılan Başkan Muhammed Bazum ve ailesinin kötüleşen gözaltı koşullarından duyduğu derin endişeyi yineler. Bir kez daha derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmaları çağrısında bulunuyoruz. Başkan Bazum hayatını Nijer halkının günlük yaşamını iyileştirmeye adamıştır. Böyle bir muamelenin hiçbir haklı gerekçesi olamaz" ifadelerine yer verdi.

NE OLDU?

ECOWAS, Nijer'deki askeri darbenin ardından 30 Temmuz'da toplanmıştı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, taleplerin karşılanması kapsamında cunta yönetimine 1 hafta süre verilmişti. Söz konusu taleplerin karşılanmaması durumunda ise 'güç kullanma' seçeneğinin değerlendirileceği aktarılmıştı. ECOWAS'ın verdiği sürenin dolmasının ardından 10 Ağustos'ta Abuja'da ikinci bir toplantı yapılmış ve Nijer'de 'anayasal düzenin yeniden sağlanması' için üye ülkelerin savunma bakanlarına, ihtiyat kuvvetlerini hazır hale getirme ve konuşlandırma talimatı verildiği belirtilmişti.