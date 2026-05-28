Putin, Kazakistan'ı ziyaret etti

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan'ın başkenti Astana'ya resmi ziyarette bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, üç günlük resmi ziyaret kapsamında Kazakistan'ın başkenti Astana'ya gitti. Putin, başkent Astana'daki Bağımsızlık Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından resmi törenle karşılandı. Liderler önce baş başa, ardından heyetler arası genişletilmiş formatta görüşmeler yaptı. Görüşmelerin ardından iki ülke arasında enerji, ulaştırma, eğitim, sağlık, finans ve yüksek teknoloji alanlarını kapsayan çok sayıda hükümetler arası anlaşma imzalandı.

Putin, iş birliğinin sadece bir elektrik santrali inşasıyla sınırlı kalmayacağını vurgulayarak, "Geçen yıl ticaret hacmimiz yaklaşık 29 milyar dolar oldu ve elbette 30 milyar dolar seviyesine doğru emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.

Tokayev ise Rusya ile stratejik ortaklık ve müttefiklik ilişkilerine büyük önem verdiklerini söyledi. Putin'in Astana ziyaretini ilişkilerin geleceği açısından dönüm noktası olarak nitelendiren Tokayev, Rusya'nın katılımı olmadan hiçbir büyük uluslararası sorunun çözülemeyeceğini kaydetti.

İki lider, iki ülke halkları arasındaki ilişkileri düzenleyen ve 'Halkların Dostluğunun Yedi Temeli' olarak adlandırılan ortak bir bildiriye imza attı.

