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Rötarlı uçuslarda yeni dönem! Yolcuya tazminat ödeyecekler

Rötarlı uçuslarda yeni dönem! Yolcuya tazminat ödeyecekler
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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) havayolu ile seyahat eden yolcuların haklarına dair yönetmelikte yaptığı değişiklikle birlikte rötar yapan havayolu şirketleri yolcularına tazminat ödeyecek.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM)'nin Havayolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik'in (SHY-YOLCU) 3'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendindeki değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı.

ŞİRKET TAZMİNAT ÖDEYECEK

Yayımlanan değişikliğe göre, uçuşların teknik ve operasyonel nedenlerle tehir edilmesi ve yolcunun planlanan son varış yerine 3 saat ve daha fazla sürede ulaştırılması halinde, havayolu şirketi belirlenen ücretleri yolcuya ödeyecek.

Buna göre, yolculara iç hat uçuşlar için 100 Avro, dış hat uçuşlarında ise yolcularına bin 500 kilometre veya daha kısa tüm uçuşlar için 250 Avro, bin 500 ile 3 bin 500 kilometre arası uçuşlar için 400 Avro, 3 bin 500 kilometreden daha uzun uçuşlar için 600 Avro, tazminat tutarı belirlendi.

Söz konusu tazminat alacaklarının Türk Lirası cinsinden karşılığı hesaplanırken, tazminatın ödendiği güne ait Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - Dünya
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKralçıplak:

Flypgs iflas eder o zaman , zamanında kalktığını tarih yazmamış

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