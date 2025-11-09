Rodrigo Paz, Bolivya Devlet Başkanlığı Görevine Başladı

BOLİVYA'da devlet başkanlığı seçimini kazanan Rodrigo Paz, 2025-2030 dönemi için parlamentoda yemin ederek göreve başladı.

Bolivya'da 19 Ekim'de düzenlenen 2'nci tur devlet başkanlığı seçimini kazanan Rodrigo Paz, 2025-2030 dönemi için parlamentoda yemin etti. Paz, Yönetimsel başkent La Paz'daki Kongre'de düzenlenen törende, başkanlık kuşağının kendisine takdim edilmesinin ardından yeni dönemine resmen başladı. Devlet Başkanı Paz, yemin törenindeki konuşmasında, önceki hükümetlerin kendilerine çökmüş bir ekonomi bıraktığını belirtti. Kendilerini zorlu bir dönemin beklediğini kaydeden Paz, "Bize çökmüş bir ekonomi, son 30 yılın en düşük uluslararası rezervleri, enflasyon, kıtlık, borç ve güvensiz bir ülke bıraktılar" dedi.

Paz'ın yemin törenine, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena, Uruguay Devlet Başkanı Yamandu Orsi, Peru Başbakanı Ernesto Alvarez, Brezilya Devlet Başkanı Yardımcısı Geraldo Alckmin, Panama Dışişleri Bakanı Javier Marteniz, El Salvador Devlet Başkan Yardımcısı Felix Ulloa, Kosta Rika Devlet Başkanı Yardımcısı Stephan Brunner'in yanı sıra ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Christopher Landau katıldı.