Putin: Hindistan'a kesintisiz enerji sevkiyatı sağlamaya hazırız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan'la yapılan görüşmelerde enerji sevkiyatına hazır olduklarını belirterek, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 65 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Hedef, bu rakamı 100 milyar dolara çıkarmak.

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, " Hindistan'ın hızla büyüyen ekonomisi için kesintisiz enerji sevkiyatı sağlamaya hazırız" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile Yeni Delhi'de yaptığı görüşmelerin ardından açıklamalarda bulundu. Rusya ile Hindistan arasındaki ticaret hacminin geçen yıl yüzde 12 artarak 65 milyar dolara kadar çıktığını belirten Putin, bu rakamı yılda 100 milyar dolara kadar çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi. Hindistan'ın, Rusya için önemli bir ticari ortak konumunda bulunduğunu aktaran Putin, "Ticaretteki hedeflerimize ulaşmak için 2030 yılına kadar Rusya-Hindistan ekonomik iş birliğine yönelik bir kalkınma programı üzerinde anlaşmaya varıldı" diye konuştu.

Putin, Hindistan'ın askeri-teknik alanda Rusya'nın yakın ortağı olduğunu vurgulayarak, "Yarım yüzyıldan fazla bir süredir ülkemiz, Hint ordusunun donatılmasına ve modernize edilmesine yardımcı oluyor. Müzakerelerin sonuçlarından kesinlikle memnunuz" ifadelerini kullandı.

Rusya ile Hindistan arasında enerji alanındaki iş birliğinin hızla geliştiğini de dile getiren Putin, "Hindistan'ın hızla büyüyen ekonomisi için kesintisiz enerji sevkiyatı sağlamaya hazırız. Rusya güvenilir bir enerji tedarikçisi ve Hindistan'ın enerji gelişimini desteklemek için gereken her şeye sahiptir" dedi.

Öte yandan, Rusya ve Hindistan arasında çeşitli anlaşmalar imzalandığı kaydedildi. İmzalanan anlaşmalar arasında, yasa dışı göçe karşı mücadele, sağlık hizmetleri, bilim, lojistik ve Arktik bölgesinde iş birliğinin yer aldığı belirtildi.

