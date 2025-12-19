Haberler

Putin: Barış için top artık Kiev ve Brüksel'de

Putin: Barış için top artık Kiev ve Brüksel'de
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile barış yapmak istediklerini ve diyalog sinyalleri aldıklarını belirtti. Barış için gerekli şartların yerine getirilmesi gerektiğini vurgulayan Putin, seçim güvenliği için önerilerde bulundu.

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Ukrayna ile uzlaşmaya hazır olduğunu belirterek, barış için topun artık Kiev yönetimi ve Brüksel'de olduğunu belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da düzenlediği geleneksel yıl sonu basın toplantısında konuştu. Putin, barış görüşmelerine açık olduklarını yinelerken, ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşı sona erdirmek için samimi ve ciddi bir çaba içinde olduğunu vurguladı. Trump ile Alaska'da bir araya geldiklerini hatırlatan Putin, "Başkan Trump'ın önerileri üzerinde pratik olarak anlaştık. Bize bazı tavizler vermemiz söylendi; ben de bunların kolay kararlar olmayacağını ancak önerilen uzlaşmaları kabul ettiğimizi söyledim" diyerek, barış için topun artık Kiev yönetimi ve Brüksel'in sahasında olduğunu kaydetti.

'ÇATIŞMAYI BARIŞÇIL YOLLARLA BİTİRMEYE HAZIRIZ'

Ukrayna tarafından henüz tam bir hazır oluş görmediklerini ancak bazı diyalog sinyalleri aldıklarını belirten Putin, "Çatışmayı barışçıl yollarla bitirmeye hazırız ve istekliyiz. Ancak bu, Haziran 2024'te Dışişleri Bakanlığı'nda açıkladığım ilkeler temelinde ve krizin kök nedenleri ele alınarak yapılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'da olası seçimler için güvenlik garantisi vermeye hazır olduklarını söyleyen Putin, "Seçim günü saldırıları durdurarak seçim güvenliğini sağlamayı değerlendirebiliriz" dedi. Putin ancak, Rusya'da yaşayan 5 ila 10 milyon Ukraynalının da oy kullanma hakkının sağlanması gerektiğini şart koştu.

'AVRUPA'YA SALDIRACAĞIMIZ İDDİASI SAÇMALIK'

NATO ile gerilime değinen Putin, Rusya'nın Avrupa'ya saldırmayı planladığı iddialarını 'saçmalık' olarak nitelendirdi. Gelecek yıl askeri çatışmalardan uzak, barışçıl bir yıl istediklerini ifade eden Putin, "Bize saygı duyarsanız ve bizi kandırmazsanız yeni askeri operasyonlar olmaz. NATO'nun doğuya doğru genişlemesi meşru endişelerimizi artırıyor" diye konuştu.

Avrupa'nın dondurulmuş Rus varlıklarını kullanma girişimlerini sert bir dille eleştiren Putin, bu durumun sadece Rusya'yı değil, avro bölgesine olan küresel güveni de sarsacağını ve finansal dünya düzeninin temellerine zarar vereceğini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
İçişleri Bakanlığı: İzmit'te bulunan İHA, Rusya'ya ait

Kocaeli'de düşen İHA'nın ait olduğu ülke belli oldu
Tayvan'da metroda bıçaklı saldırı: Sis bombası atıp 3 kişiyi katletti

Ülke şokta! Önce sis bombası attı, sonra önüne geleni bıçakladı
Kahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Çok sayıda ilde hissedildi
Faiz oranlarında 2,5 yıl sonra bir ilk

Faiz oranlarında 2,5 yıl sonra bir ilk
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'de kaydedilen görüntüye bakın! İzleyenler inanamıyor

Türkiye'de kaydedilen görüntüye bakın! İzleyenler inanamıyor
Sabah namazına giden vatandaş, kapısını çaldığı imamın cevabıyla şoke oldu

Namaza giden vatandaş, kapısını çaldığı imamın cevabıyla şoke oldu
Teröristlerin saldırısında ihmal davası! Jandarma komutanı beraat etti

Teröristlerin saldırısında ihmal davası! Jandarma komutanı için karar
Oyuncu Debbie Rush'u yıkan ölüm! Oğlu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncuyu yıkan ölüm! Oğlu 31 yaşında hayatını kaybetti
Türkiye'de kaydedilen görüntüye bakın! İzleyenler inanamıyor

Türkiye'de kaydedilen görüntüye bakın! İzleyenler inanamıyor
Ukrayna'nın Akdeniz'de Rusya'ya ait bir petrol tankerine İHA saldırısı düzenlediği iddia edildi

Savaşı tüm bölgeye yayacak saldırı! Binlerce kilometre uzakta vurdular
Afrika Uluslar Kupası'na giden Galatasaray'ın yıldızı kayıplara karıştı

Galatasaray'ın yıldızı kayboldu
Galatasaray'a 24'lük yıldız

Galatasaray'a 24'lük yıldız
Maydonoz Döner davasında tutuklu sanık kalmadı

Maydonoz Döner davasında kritik karar!
Feyza Civelek'in sabrı taştı! O iddialara karşı dava açıyor

Feyza Civelek'in sabrı taştı! O iddialara karşı dava açıyor
ABD'nin Sezar Yasası'nı yürürlükten kaldırmasına Türkiye'den peş peşe yorum

Trump'ın Türkiye'nin komşusu ile ilgili kararı, Ankara'yı sevindirdi
İlkokulda 8 öğrenciye cinsel istismarda bulunan öğretmene verilen ceza belli oldu

Öğrencilerine cinsel istismarda bulunan sapığın cezası belli oldu
Danla Bilic'in operasyon paylaşımına Sinan Akçıl'dan sert tepki

Operasyonla ilgili yaptığı paylaşımı görünce kendini tutamadı!
title