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İran Cumhurbaşkanı: Ekonomik Baskıya Boyun Eğmeyeceğiz

İran Cumhurbaşkanı: Ekonomik Baskıya Boyun Eğmeyeceğiz
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Merkez Bankası'nda ekonomistlerle yaptığı görüşmede, ABD'nin ekonomik baskılarına rağmen geri adım atmayacaklarını ve temel prensiplerinin müzakere yoluyla sorunları çözmek olduğunu, ancak baskıya karşı kararlı duracaklarını söyledi.

İRAN Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, " İran, ekonomik baskıya boyun eğmeyecek" dedi.

İran basını, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın Merkez Bankası'nda ekonomistlerle bir araya geldiğini duyurdu. ABD ile sorunun diplomatik çözüm ihtimalini ve bu ülkenin ekonomik baskılarını değerlendiren Pezeşkiyan, ekonomik baskılara karşı geri adım atmayacaklarını bildirdi.

Pezeşkiyan, ABD'nin savaşta hiçbir şey başaramadığını belirterek, "Temel prensibimiz, etkileşim ve müzakere yoluyla sorunları anlamak ve çözmektir ancak aynı zamanda, bugüne kadar yaptığımız gibi ekonomik baskılara karşı da kararlı duracağız. İran, ekonomik baskıya boyun eğmeyecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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