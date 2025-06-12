Özbekistan'dan İlk Uçuş Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na İndi

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Özbekistan'ın başkenti Taşkent'ten Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na düzenlenen ilk uçuş, su takı seremonisiyle karşılandı. Sezon boyunca 26 uçuş planlanıyor.

ÖZBEKİSTAN'ın başkenti Taşkent'ten kalkan uçak, 156 yolcusuyla Gazipaşa- Alanya Havalimanı'na iniş yaptı. Özbekistan'dan ilk uçuş olma özelliği taşıyan sefer; su takı seremonisiyle karşılanırken, 12 Haziran ile 4 Eylül arasında aynı hat üzerinde 26 uçuş gerçekleştirileceği kaydedildi.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'ten havalanan uçak, 156 yolcusuyla Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na iniş yaptı. Tarihi uçuş için düzenlenen karşılama seremonisine Gazipaşa Kaymakamı Selami Korkutata, Gazipaşa Belediyesi başkan yardımcıları Adem Kaya ve Selçuk Özdemir, Alanya Belediye Başkan Danışmanı Nazmi Zavlak, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili, Alanya Turizm Tanıtma Vakfı yöneticileri ile havayolu firması yetkilileri katıldı.

SEZON BOYUNCA 26 UÇUŞ GERÇEKLEŞECEK

Su takı seremonisiyle başlayan karşılama kapsamında, uçaktan inen yolculara protokol üyeleri tarafından karanfil sunuldu. Uçak personeline de teşekkür edilerek hep birlikte kesilen pasta ile bu önemli an ölümsüzleştirildi. Havayolu şirketi tarafından Taşkent'ten Gazipaşa- Alanya Havalimanı'na, 12 Haziran ile 4 Eylül tarihleri arasında perşembe günleri 26 uçuş gerçekleşeceği ve bu uçuşlarla sezon boyunca 4 bin 300 yolcunun getirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Haber- Kamera: Alkın BİRİCİK/ALANYA (Antalya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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