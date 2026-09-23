OECD, 2026 küresel büyüme tahminini 2,9'a çıkarırken enflasyonda artış öngördü

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EKONOMİK İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), 2026 yılına ilişkin küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 2,9'a yükseltti.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), bugün yayımladığı son Ekonomik Görünüm raporunda, 2026 yılına ilişkin küresel ekonomik büyüme tahminini haziranda açıklanan yüzde 2,8'den yüzde 2,9'a yükseltti. Raporda, Orta Doğu'daki gelişmelerin küresel ekonomiyi etkilemesine ve yılın ilk yarısında küresel büyümenin yavaşlamasına rağmen birçok ekonominin dirençli seyrini koruduğu bildirildi.

Küresel ekonomik görünümün büyük ölçüde Orta Doğu'daki çatışmanın seyrine bağlı olduğu vurgulanan raporda, Körfez bölgesindeki petrol üretimi ve ihracatı üzerindeki etkilerin sürmesiyle enerji fiyatlarının yeniden yükseldiği kaydedildi.

OECD, emtia fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle kısa vadede enflasyon baskılarının artacağını, ancak bu baskıların 2027'de kademeli olarak azalacağını öngördü. Rapora göre, G20 ekonomilerinde genel enflasyon oranının 2026'daki yüzde 4,1'den 2027'de yüzde 3,6'ya gerilemesi bekleniyor. Gelişmiş ekonomilerde çekirdek enflasyonun ise aynı dönemde yüzde 2,7'den yüzde 2,5'e düşeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı