Üye Girişi
Haberler

Norveç, ABD'den 363 Milyon Dolar Değerinde Uçaksavar Füzesi Satın Alıyor

Norveç, ABD'den 363 Milyon Dolar Değerinde Uçaksavar Füzesi Satın Alıyor
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Norveç, ABD'den AIM-120C-8 model gelişmiş havadan havaya füzeleri alacak. Savunma Bakanı, bu alımın en büyük silah alımlarından biri olduğunu belirtti.

NORVEÇ'in ABD'den yaklaşık 363 milyon dolar değerinde uçaksavar füzeleri satın alacağı belirtildi.

Oslo hükümetinin, ABD'den 'AIM-120C-8' Gelişmiş Orta Menzilli Havadan Havaya Füze satın alacağı ve bu füzelerin yaklaşık 363 milyon dolar değerinde olduğu bildirildi.

Norveç Savunma Bakanı Bjorn Arild Gram, bu satışın, şimdiye kadar tek seferde yapılan en büyük silah alımlarından biri olduğunu söyledi. Gram, yeni füzelerin, Norveç'i hava saldırılarına karşı daha iyi koruyabileceğini de ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Uluslararası İlişkiler Diplomasi Politika Savunma Ekonomi Norveç Dünya

Anahtar Parti'yi kuran Ağıralioğlu'ndan ilk mesaj: Ben bir iktidar hasmı değilim

Anahtar Parti'yi kuran Ağıralioğlu'ndan ilk mesaj

 Yavuz Ağıralioğlu cephesinden partinin ismini eleştirenlere yanıt

Ağıralioğlu cephesinden partinin ismini eleştirenlere yanıt

 Bahçeli'den 29 Ekim mesajı: Terörü söküp atma hedefinden sapmadık, direnirlerse daha sert bir yöntem uygularız

29 Ekim mesajında dikkat çeken "Kürt sorunu" vurgusu
CHP'li Başarır: Erdoğan üniversitede dersime girdi, 'Ne avukat olacaksın manken olsana' dedi

Erdoğan'dan üniversitede dersine girdiği CHP'li Başarır'a çok konuşulacak tavsiye
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
600 milyon lira vurgun yapan postacı kim, Şinasi Kozan kimdir? Drogba Bursapsor'u satın alacak mı? Galatasaray Beşiktaş hangi kanalda? Galatasaray Beşiktaş maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? McDonald's salgını nedir, Türkiye'de var mı? Yemekteyiz Rukiye kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Rukiye Kızıltepe kaç yaşında, nereli? Esenyurt'ta 3 yaşındaki çocuğa çarpıp intihar eden Erdal Ç. kim, neden intihar etti? Yemekteyiz Esma kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Esma Sarıysoy kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Ali kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ali Bey kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Nurettin kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Nurettin Bey kaç yaşında, nereli? Ballon d'or 2024 kim kazandı? Başakşehir Eyüpspor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Başakşehir Eyüpspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.