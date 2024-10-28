Norveç, ABD'den 363 Milyon Dolar Değerinde Uçaksavar Füzesi Satın Alıyor

NORVEÇ'in ABD'den yaklaşık 363 milyon dolar değerinde uçaksavar füzeleri satın alacağı belirtildi.

Oslo hükümetinin, ABD'den 'AIM-120C-8' Gelişmiş Orta Menzilli Havadan Havaya Füze satın alacağı ve bu füzelerin yaklaşık 363 milyon dolar değerinde olduğu bildirildi.

Norveç Savunma Bakanı Bjorn Arild Gram, bu satışın, şimdiye kadar tek seferde yapılan en büyük silah alımlarından biri olduğunu söyledi. Gram, yeni füzelerin, Norveç'i hava saldırılarına karşı daha iyi koruyabileceğini de ifade etti.