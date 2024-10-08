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Nepal'de Dhaulagiri Dağı'nda 5 Rus Dağcı Hayatını Kaybetti

Nepal'de Dhaulagiri Dağı'nda 5 Rus Dağcı Hayatını Kaybetti
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Nepal'deki Dhaulagiri Dağı'na tırmanan 5 Rus dağcı, kaybolduktan sonra ölü bulundu. Dağcıların iki tanesi zirveye ulaşırken, geri kalanlar dönüş yolundaydı. Olayla ilgili kurtarma operasyonu planlanıyor.

NEPAL'deki dünyanın en yüksek 7'inci dağı Dhaulagiri'ye tırmanan 5 Rus dağcı düşerek hayatını kaybetti.

Nepal'de pazar gününden itibaren kayıp olduğu belirtilen 5 Rus dağcının cansız bedenleri bulundu. 8 bin 167 metre yüksekliği ile dünyanın en yüksek yedinci dağı olan Dhaulagiri'ye tırmanan 5 dağcının kayıp düşerek hayatını kaybettiği bildirildi. Dağcıların cansız bedenleri kurtarma helikopteri tarafından tespit edildi.

Tırmanış turları düzenleyen Katmandu merkezli şirket tarafından yapılan açıklamada, dağcılardan ikisinin zirveye ulaştığı, diğer dağcıların zirveye ulaşmadan döndüğü fakat dağcılar ve ekip arasındaki telsiz bağlantısının koptuğu kaydedildi. Cesetlerin dağdan ne zaman ve nasıl alınacağı netlik kazanmazken, operasyon için bir plan hazırlanması öngörülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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