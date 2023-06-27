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Nedeni çok eskiye dayanıyor! İtalya'da bundan sonra 88 numaralı forma giyilemeyecek

Nedeni çok eskiye dayanıyor! İtalya'da bundan sonra 88 numaralı forma giyilemeyecek

Dünya Haberleri

İtalya Futbol Federasyonu, Anti-Semitizm'e karşı yürütülen mücadele kapsamında nasyonal sosyalist gruplarda "Hitler Selamı" anlamını taşıyan 88 numaralı formanın giyilmesinin yasaklandığını açıkladı.

İtalya'da Nazi lideri Adolf Hitler'i çağrıştırdığı gerekçesiyle futbolcuların forma numarası olarak "88"i almasına yasak getirildi.

88 NUMARALI FORMA YASAKLANDI

İtalya İçişleri Bakanlığı ile İtalya Futbol Federasyonu arasında futbolda antisemitizmle mücadeleye yönelik bir niyet beyanı imzalandı. İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi'nin duyurduğu niyet beyanı çerçevesindeki karara göre, ülkede özellikle Neonazi ırkçı grupların Nazi lideri Adolf Hitler'i övmek için kullanılan "Heil Hitler" selamına atfen İtalyan alfabesinin 8'inci harfi olan "H"ye karşılık "88" sayısını sembol olarak kullanması sebebiyle futbolda, futbolcuların forma numaralarına bu sayıyı alması yasaklandı.

2 OYUNCU ETKİLENECEK

Bu karardan Serie A'da oynayan iki oyuncu etkilenecek. Atalanta'da forma giyen Mario Pasalic, Lazio'da top koşturan Toma Basic yeni sezondan itibaren forma numarası olarak "88"i alamayacak.

Nedeni çok eskiye dayanıyor! İtalya'da bundan sonra 88 numaralı forma giyilemeyecek

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Dünya

Adolf Hitler İtalya Spor Dünya Haberler

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