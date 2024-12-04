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Muhaliflerle çatışan Esad'dan yeni adım: Ordu maaşlarına zam yaptı

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Silahlı muhalif gruplarla çatışmaya devam eden Suriye Ordusu mensuplarına Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın yüzde 50 maaş zammı yaptığı açıklandı.

Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplarla Esad güçleri arasındaki çatışmalar bir haftayı aşkın süredir devam ediyor. Son 8 yıldır devam eden dengeler alt üst olurken; birçok bölgenin el değiştirdiği belirtiliyor.

ESAD'DAN ORDUYA ZAM

Rusya'nın ve Rus Hava Kuvvetleri'nin tam desteğini alan Esad yeni bir adım attı. Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre Esad imzalı kararnameyle askeri personelin götürü maaşlarına yüzde 50 zam yapıldı.

NE OLMUŞTU?

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esad rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti. 30 Kasım'da Han Şeyhun ilçesini alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlayan silahlı gruplar, Hama'ya yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Muhaliflerle çatışan Esad'dan yeni adım: Ordu maaşlarına zam yaptı
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Dünya
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıhikmet yaşar:

aynı bizdeki gibi olmuş bir uzman çavuşun maaşı bile şefin 2 katı

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Haber YorumlarıBARBAROS:

Gidin ölün benim için size zamlı maaş verecem diyor. Ülke kalmamış tahtı gitmiş elinden üfürüyor. Diktatörlerin acı sonu yaklaşıyor tarih bir kez daha tekerrür etmek üzere..Ders almayanlar akıllı insanlar için ders konusu oluyor..

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Haber Yorumlarıdoç dr aristokrates:

Türkiye'de de böyle değil mi bi ay verme maaşı vatan milet Sakaryayı görürsün

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