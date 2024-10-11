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Milton Kasırgası Florida'yı Vurdu: Alarm Durumunda

Milton Kasırgası Florida'yı Vurdu: Alarm Durumunda
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Yüzyılın en güçlü kasırgası olarak tanımlanan Milton, Florida'nın Siesta Key yakınlarında karaya çıkarak can kaybını 10'a yükseltti. Kategori 3 seviyesindeki kasırga nedeniyle çok sayıda ev hasar gördü ve acil durum ilan edildi.

ULUSAL Kasırga Merkezi'nden (NHC) 'yüzyılın en güçlü kasırgası' olarak tanımlanan Milton Kasırgasına ilişkin yapılan açıklamada, kategori 3 şiddetinde bir fırtına olarak Florida'nın Siesta Key yakınlarında karaya çıktığı ifade edildi.

ABD, Milton Kasırgası için alarmda. Florida eyaletini etkisi altına alan kasırgada can kaybı 10'a yükseldi. Yüzyılın kasırgası olarak nitelenen Milton, Florida'nın batısındaki sahil kesiminden kategori 3 seviyesinde karaya çıktı. Rüzgarın hızının saatte 205 kilometre olduğu belirtilirken, Florida'da çok sayıda hortum meydana geldi. En az 125 ev ciddi hasar aldı. Federal Havacılık İdaresi'nden yapılan açıklamada, Tampa, Palm Beach ve St. Pete-Clearwater havaalanları, acil durum uçakları dışında dün kapalı kaldı. Florida Valisi Ron DeSantis, kasırganın tehdit oluşturduğu 51 kent için olağanüstü hal ilan ederken ABD Başkanı Joe Biden, olası olumsuzluklara karşı önceden tedbir almak amacıyla federal bir afet ilanını onayladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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