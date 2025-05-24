Mesrur Barzani ve Marco Rubio Görüştü: IKBY'nin Ekonomik Reformları Ele Alındı

IRAK Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani, Washington'daki temasları kapsamında, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanlığı'ndan Mesrur Barzani ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Barzani'nin IKBY'ye verdiği sürekli destek için ABD'ye teşekkür ettiği belirtilen açıklamada, Rubio'nun da ABD'nin federal Irak içinde güçlü ve istikrarlı bir IKBY'ye olan bağlılığını teyit ettiği bildirildi.

Açıklamada, IKBY'nin ekonomiyi çeşitlendirmeye yönelik reform çabalarının da görüşmede ele alındığı kaydedildi.