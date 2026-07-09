Haberler

Almanya Başbakanı Friedrich Merz: "Reformlar Almanya'nın Geleceği İçin Gerekli"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Federal Meclis'te yaptığı konuşmada hükümetin ekonomik, teknolojik ve güvenlik reformlarına odaklandığını belirtti. Aşırı sağcı AfD ve Sol Parti'yi eleştiren Merz, radikal siyasi hareketlerin ülkeyi felakete sürükleyeceğini savundu.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) – Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ankara'daki NATO Zirvesi'nin ardından Federal Meclis'te yaptığı açıklamada, hükümetin önceliğinin uzun yıllardır çözülemeyen sorunları çözmek olduğunu belirtti. Almanya'nın ekonomik, teknolojik ve güvenlik alanlarında yeniden güç kazanması için kapsamlı reformların hayata geçirileceğini kaydeden Merz, radikal siyasi hareketlerin ülkenin geleceği için risk oluşturduğunu savundu.

Merz, Almanya'nın teknoloji alanında yeniden öncü konuma gelmesini hedeflediklerini vurgulayarak, ülkenin dış tehditlere karşı "kimseye bağımlı olmayan, kendi gücüyle hareket eden" bir yapıya kavuşacağını ifade etti.Bu hedeflere ulaşabilecek tek istikrarlı hükümetin Hristiyan Demokrat Birlik (CDU), Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) ve Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) oluşan koalisyon olduğunu savunan Merz, hükümetin kalıcı çözümler üretmeye odaklandığını kaydetti.

Konuşmasında isim vermeden aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif (AfD) ile Sol Parti'yi (Die Linke) eleştiren Merz, "Sadece sorunları anlatan ve kolay çözümler vaat eden radikal güçler ülkeyi böler. İktidara gelirlerse Almanya'yı felakete sürüklerler" dedi.

Federal Meclis'teki görüşmelerde, hükümetin son haftalarda aldığı reform kararlarının yanı sıra ekonomideki sıkıntılar ve özellikle otomotiv sektöründeki kriz de gündeme geldi. Volkswagen'in tasarruf planlarına karşı IG Metall sendikası ile işçi temsilcileri ülke genelinde protesto gösterileri düzenlediği belirtildi.

Meclisin ayrıca çocuk yardımı (Kindergeld) ödemelerinin doğumdan sonra başvuru gerekmeksizin otomatik olarak yapılmasını öngören düzenlemeyi oylaması bekleniyor. Gündemde hasta hakları ile bilim alanındaki çalışma koşullarına ilişkin muhalefet önerileri de bulunuyor.

Kaynak: ANKA
Orta Doğu yine karıştı: İran ölü sayısını açıkladı, Trump uçaktan inerken yeni haberi verdi

İran ölü sayısını açıkladı, Trump uçaktan inerken yeni haberi verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Babası Asya'nın en zengini! Tüm dünya elindeki çantanın fiyatını konuşuyor

Tüm dünya elindeki çantanın fiyatını konuşuyor
Trump'tan F-35 için U dönüşü gibi açıklama: Henüz tamamen karar vermedim

Trump'a bak sen! Geldiği gün başka konuştu, ayrıldığı gün başka
Öyle bir paylaşım yaptı ki emniyet alarma geçti! 89 polis gece boyu onu aradı: Bakın nerede bulundu

Öyle bir paylaşım yaptı ki emniyet alarma geçti! Bakın nerede bulundu
Mezara kimse yaklaştırılmadı, tabutu özel kıyafet giyenler taşıdı

Mezara kimse yaklaştırılmadı, tabutu özel kıyafet giyenler taşıdı
Flash Haber Tv'nin sahibi Erkan Kork hakkında tahliye kararı

Cezaevindeki Flash Tv'nin sahibi hakkında sürpriz karar
Tatilde acı son! Havuza düşen 4 yaşındaki çocuktan kahreden haber

Tatilde acı son! Havuza düşen 4 yaşındaki çocuktan kahreden haber
Ali Ağaoğlu'ndan babalık sevinci! Tek gecede servet bıraktı

Babalık heyecanı kesenin ağzını açtırdı! Ödediği hesap olay oldu