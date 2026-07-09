Almanya Başbakanı Friedrich Merz: "Reformlar Almanya'nın Geleceği İçin Gerekli"

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) – Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ankara'daki NATO Zirvesi'nin ardından Federal Meclis'te yaptığı açıklamada, hükümetin önceliğinin uzun yıllardır çözülemeyen sorunları çözmek olduğunu belirtti. Almanya'nın ekonomik, teknolojik ve güvenlik alanlarında yeniden güç kazanması için kapsamlı reformların hayata geçirileceğini kaydeden Merz, radikal siyasi hareketlerin ülkenin geleceği için risk oluşturduğunu savundu.

Merz, Almanya'nın teknoloji alanında yeniden öncü konuma gelmesini hedeflediklerini vurgulayarak, ülkenin dış tehditlere karşı "kimseye bağımlı olmayan, kendi gücüyle hareket eden" bir yapıya kavuşacağını ifade etti.Bu hedeflere ulaşabilecek tek istikrarlı hükümetin Hristiyan Demokrat Birlik (CDU), Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) ve Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) oluşan koalisyon olduğunu savunan Merz, hükümetin kalıcı çözümler üretmeye odaklandığını kaydetti.

Konuşmasında isim vermeden aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif (AfD) ile Sol Parti'yi (Die Linke) eleştiren Merz, "Sadece sorunları anlatan ve kolay çözümler vaat eden radikal güçler ülkeyi böler. İktidara gelirlerse Almanya'yı felakete sürüklerler" dedi.

Federal Meclis'teki görüşmelerde, hükümetin son haftalarda aldığı reform kararlarının yanı sıra ekonomideki sıkıntılar ve özellikle otomotiv sektöründeki kriz de gündeme geldi. Volkswagen'in tasarruf planlarına karşı IG Metall sendikası ile işçi temsilcileri ülke genelinde protesto gösterileri düzenlediği belirtildi.

Meclisin ayrıca çocuk yardımı (Kindergeld) ödemelerinin doğumdan sonra başvuru gerekmeksizin otomatik olarak yapılmasını öngören düzenlemeyi oylaması bekleniyor. Gündemde hasta hakları ile bilim alanındaki çalışma koşullarına ilişkin muhalefet önerileri de bulunuyor.

Kaynak: ANKA