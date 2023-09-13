Meksika Kongresi'nde UFO İddiası

Meksika Kongresi'nde dünya dışı varlıklarla ilgili önemli bir olay yaşandı. Ufolog Jaime Maussan, insan olmayan iki küçük cesedi sergiledi ve DNA analizlerinin yapıldığını iddia etti.

Son yıllarda tanımlanamayan uçan nesneler (UFO) ve dünya dışı varlıklarla ilgili birçok gelişme yaşanıyor. Öyle ki birçok yetkili önümüzdeki yıllarda uzaydaki olası canlılarla ile ilgili daha çok bilgi edineceğimizi söylüyor. Ancak Meksika meclisinde yaşanan bir olay, dünya tarihi açısından önemli bir yere sahip olabilir.

Meksika Kongresi'nde "insan olmayan" iki küçük ceset sergilendi

Mexico City'de dünya dışı yaşam formları konusunda önemli bir gün yaşandı. Gazeteci ve ufolog Jaime Maussan Yasama Sarayı San Lazaro'da yeminli olarak konuştu. İki adet küçük boyutlarda ceset ile sahne alan Maussan, gösterilen cesetlerin insan olmayan genlere sahip olduğunu iddia etti.

Uzaylı cesetleri olarak iddia edilen bulgular, Peru'nun Cusco kentinde mumyalanmış şekilde bulundu. Bin yıldan fazla olduğu tahmin edilen cesetlerin DNA'sı Meksika Özerk Ulusal Üniversitesi (UNAM) tarafından incelendi. Maussan, konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

Bu örnekler karasal evrimimizin bir parçası değil. Bunlar bir UFO enkazından sonra bulunan varlıklar değil. Diatom (yosun) madenlerinde bulundular ve daha sonra fosilleştiler. Halkın insan dışı teknolojiler ve insan dışı varlıklar hakkında bilgi sahibi olma hakkı vardır. Bizi ayrıştıran değil, insanlığı birleştiren bir konudan bahsediyoruz. Bu uçsuz bucaksız evrende yalnız değiliz, bu gerçeği kucaklamalıyız.

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Öte yandan Maussan, bu duruşmada sunumunu eski ABD Donanması pilotu Teğmen Ryan Graves ve Harvard'da astrofizik profesörü Profesör Avi Loeb ile birlikte gerçekleştirdi. Kongre üyelerinden bazıları bu savunmaya inanırken, diğerleri de çok gizli askeri operasyon ürünü olabileceğini düşünüyor.