Manneken Pis, Galatasaray'ın 5 Yıldızlı Formasını Giyecek

Manneken Pis, Galatasaray'ın 5 Yıldızlı Formasını Giyecek
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Belçika'nın Brüksel kentindeki ikonik Manneken Pis heykeli, Galatasaray'ın 25'inci şampiyonluğunu simgeleyen forma ile giydirilecek. Bu, heykelin tarihinde bir Türk takımı formasını giymesi açısından bir ilk olacak ve etkinlik 24 Haziran'da gerçekleştirilecek.

BELÇİKA'nın başkenti Brüksel'de şehrin 406 yıllık ikonik simgesi Manneken Pis heykelinin yeni kostümü, Galatasaray'ın 25'inci şampiyonluğunu simgeleyen 5 yıldızlı forması olacak. Mannaken Pis, tarihinde ilk kez bir Türk takımı formasını giyecek.

Belçika'nın kültürel miraslarından biri olan ve bugüne dek 1.100'den fazla kıyafet giyen Manneken Pis heykelinin yeni kostümü, Galatasaray'ın 5 yıldızlı forması olacak. Heykel, daha önce yalnızca Brüksel'in yerel futbol takımı Anderlecht'in formasını giymişti. Bu anlamlı etkinlikle birlikte, Manneken Pis'in tarihinde ilk kez bir Türk takımı forması da yer alacak.

Belçika Galatasaraylı Taraftarlar Derneği'nin girişimleriyle düzenlenen bu özel kutlama, 24 Haziran Salı günü saat 15.00'te, Brüksel'in kalbi Grand Place Meydanı'nda gerçekleştirilecek. Etkinliğe Brüksel Bölge Hükümeti Başkanı Rudi Vervoort ve Brüksel Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Philippe Close da katılım sağlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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