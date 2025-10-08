Haberler

Madrid'de Bina Çöktü: 4 Ölü, 3 Yaralı

Madrid'de Bina Çöktü: 4 Ölü, 3 Yaralı
İspanya'nın başkenti Madrid'de restore edilen bir binanın çökmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olayda yaşamını yitirenler arasında inşaat işçileri ve bir mimar yer alıyor.

İspanya'nın başkenti Madrid'de restore edilen 6 katlı bir binanın çökmesi sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı bildirildi. Yetkililer, olayda yaşamını yitirenlerin Ekvador, Mali ve Gine kökenli üç inşaat işçisi ile projede görevli bir mimar olduğunu aktardı.

Madrid Belediye Başkanı Jose Luis Martinez Almeida, binanın otel olarak yeniden düzenlendiğini ve restorasyonun yasal izinlerle yürütüldüğünü ve olayın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
