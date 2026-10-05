Haberler

Macaristan Başbakanı Magyar, eylülde bütçe açığı 210 milyar forint düştü, dedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Macaristan Başbakanı Magyar, eylülde bütçe açığı 210 milyar forint düştü, dedi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Macaristan Başbakanı Peter Magyar, eylülde merkezi bütçe açığının geçen yılın aynı dönemine göre 210 milyar forint düşük olduğunu açıkladı. Son dört aylık dönemde bütçe dengesinin gereksiz ve aşırı fiyatlı harcamaların kısılmasıyla 1,2 trilyon forint iyileştiğini bildirdi.

(ANKARA) - Macaristan Başbakanı Peter Magyar, eylül ayında merkezi bütçe açığının geçen yılın aynı dönemine göre 210 milyar forint daha düşük gerçekleştiğini belirterek, son dört aylık dönemde bütçe dengesinin 1,2 trilyon forint iyileştiğini bildirdi.

Macaristan Başbakanı Peter Magyar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eylül ayında, merkezi bütçe açığı bir yıl öncesine göre 210 milyar forint daha düşüktü. Dört aylık dönemde, bütçe dengesi gereksiz ve aşırı fiyatlı harcamaların kısılmasıyla bin 200 milyar forint iyileşti" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
Bu haber 18 sitede yayınlandı.
Fabrikada korkunç olay! 12 metreden düşen genç işçi kurtarılamadı

Fabrika işçisi gencin korkunç sonu! Henüz 28 yaşındaydı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk voleybolcu bir anda dünya gündemine oturdu! Herkes onu konuşuyor

Bir anda dünya gündemine oturdu! Herkes onu konuşuyor
Bu görüntü futbol maçından! Çatıda tüfekle nöbet tuttu

Görüntünün nerede çekildiğini duyanlar inanamıyor
Fenerbahçe'de N'Golo Kante rüzgarı

Yaptıklarına akıl sır erdirilemiyor
Parlamentoyu fesheden Sánchez'den konut hamlesi

İspanya'da hesapları değiştirecek hamle
Pencereden düşen çocuğu son anda yakaladı

Bunun adı mucize!
Bakan Şimşek: Enflasyon 57 ay sonra yüzde 30'un altına indi

57 ay sonra bir ilk yaşandı! Bakan Şimşek yeni dönemin işaretini verdi
Herkes beğeniyor! Golünü attı, maç biter bitmez stadyumda namaza durdu

Bütün dünya onu neden mi seviyor? Yanıtı bu görüntüde