Louvre Müzesi'nden Çalınan Mücevherler Fransa Bankası'na Taşındı

FRANSA'da maddi değeri 88 milyon avro olarak tahmin edilen tarihi eserlerin çalındığı Louvre Müzesi'nde sergilenen bazı mücevherlerin, Fransa Bankası'na taşındığı bildirildi.

Fransa basını, başkent Paris'teki Louvre Müzesi'nde soyguncuların hedefi olan Apollo Galerisi'nde geriye kalan mücevherlerin önceki gün polis ekipleri eşliğinde Fransa Bankası'na transfer edildiğini duyurdu. Güvenlik tedbirleri kapsamında ulusal merkez bankası Fransa Bankası'na taşınan mücevherlerin ne zaman yeniden sergileneceğine ilişkin bilgi verilmedi.