Haberler

Louvre Müzesi'nden Çalınan Mücevherler Fransa Bankası'na Taşındı

Louvre Müzesi'nden Çalınan Mücevherler Fransa Bankası'na Taşındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa'da tarihi değeri 88 milyon avro olarak tahmin edilen mücevherler, Louvre Müzesi'nde güvenlik tedbirleri eşliğinde Fransa Bankası'na taşındı. Mücevherlerin yeniden sergilenip sergilenmeyeceği henüz bilinmiyor.

FRANSA'da maddi değeri 88 milyon avro olarak tahmin edilen tarihi eserlerin çalındığı Louvre Müzesi'nde sergilenen bazı mücevherlerin, Fransa Bankası'na taşındığı bildirildi.

Fransa basını, başkent Paris'teki Louvre Müzesi'nde soyguncuların hedefi olan Apollo Galerisi'nde geriye kalan mücevherlerin önceki gün polis ekipleri eşliğinde Fransa Bankası'na transfer edildiğini duyurdu. Güvenlik tedbirleri kapsamında ulusal merkez bankası Fransa Bankası'na taşınan mücevherlerin ne zaman yeniden sergileneceğine ilişkin bilgi verilmedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi

Tarihi adım! Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Deniz Undav'a ağzına geleni sayan Serkan Balcı: Çocuklarımın annesi Kürt, Kürtleri çok seviyorum

"Çocuklarımın annesi Kürt, Kürtleri çok seviyorum"
Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan çarpıcı paylaşım

Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan bomba paylaşım
Flaş iddia: Jose Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor

Flaş iddia: Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor
İrlanda'da yeni cumhurbaşkanı Catherine Connolly oldu

Ülkeye kadın cumhurbaşkanı! Kuzeyle birleşmek istiyor
Deniz Undav'a ağzına geleni sayan Serkan Balcı: Çocuklarımın annesi Kürt, Kürtleri çok seviyorum

"Çocuklarımın annesi Kürt, Kürtleri çok seviyorum"
İsrail, Gazze'de ateşkesi ihlal etti! Hava saldırısı düzenlediler

İsrail, o bahanenin arkasına sığınıp Gazze'yi vurdu
Akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti

Gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti
Serikspor'da istifa sinyali: Ayrılmak zorunda kalacağım

Maç sonunda istifa sinyali: Ayrılmak zorunda kalacağım
Mahşeri kalabalık! Koma Amed, 30 yıl sonra Diyarbakır'da

Meydandaki kalabalığa bakın! Ünlü grup, 30 yıl sonra Diyarbakır'da
Arjantin sandık başında

Arjantin'de halk sandık başında
29 Ekim afişlerinde 'Cumhuriyet' yanlış yazıldı, valilik anında yenisini astı

29 Ekim afişlerinde ilginç hata! Fark eder etmez yenisini astılar
Ameliyat oldu, günlerdir kabusu yaşıyor! Ünlü şarkıcıdan korkutan itiraf

Ameliyat oldu, günlerdir kabusu yaşıyor
Hapis cezası alan Ozan Güven sessizliğini bozdu

Hapis cezası kesinleşen Ozan Güven'den tepki çeken savunma
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.