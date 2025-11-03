Haberler

Paris Savcılığı: Louvre soygunu profesyonellerin işi değil

Güncelleme:
Paris Savcılığı, Louvre Müzesi'nde 102 milyon dolar değerinde mücevherlerin çalındığı soygunun, yoksul mahallelerden gelen ortalama suçlular tarafından yapıldığını açıkladı.

FRANSA'da Paris Savcılığı, Louvre Müzesi'ndeki soygunun, 'küçük çaplı hırsızlar' tarafından gerçekleştirildiğini bildirdi.

Fransa'da Paris Savcılığı, Louvre Müzesi'nden 102 milyon dolar değerinde tarihi mücevherlerin çalındığı soygunu, profesyonellerin değil, 'yoksul mahallelerden gelen ortalama suçluların' yaptığını duyurdu. Paris Savcısı Laure Beccuau, Fransa basınına yaptığı açıklamada, "Bu, organize suçun üst kademeleriyle ilişkilendirdiğimiz bir suç tipi değil. Şüpheliler açıkça yerel kişiler; hepsi Paris'in kuzeyindeki düşük gelirli Seine-Saint-Denis bölgesinde yaşıyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
