Los Angeles'ta Göçmenlere Maddi Destek İçin Acil Durum İlanı

ABD'nin Los Angeles kentinde göçmen denetimlerinden etkilenenlere maddi destek için 'acil durum' ilan edildiği bildirildi.

ABD'nin California eyaletindeki Los Angeles Bölgesi yetkilileri, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'nin (ICE) operasyonlarından olumsuz etkilenenlere maddi yardım sağlayabilmek için 'acil durum' ilan etti. Los Angeles Bölgesi İdari Yöneticilerinden Lindsey Horvath, ofisinden yapılan yazılı açıklamada, ICE operasyonlarının bölgedeki göçmen topluluklar arasında korku ve maddi sıkıntılara yol açtığı kaydedildi. Açıklamada, bu konuya ilişkin İdari Yönetici Kurulu'nun göçmenlere maddi destek sağlayabilmek amacıyla oylama yaptığı belirtildi. Oylama sonucu Los Angeles'ta 'acil durum' ilan edildiği duyuruldu. Böylece yetkililerin, bölge sakinlerine kira ödemeleri, yasal işlemler ve diğer hizmetler için eyalete ait kaynaklarla maddi yardım yapabileceği ifade edildi.