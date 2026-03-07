Küresel çatışmalar bahis piyasasına dönüştü, ölümler üzerinden binlerce dolar kazanıyorlar

Dünya, Orta Doğu'dan gelen savaş haberleriyle sarsılırken, ABD merkezli tahmin platformlarında bu trajedilerin devasa bir "kumar" masasına dönüştüğü ortaya çıktı. Bir kullanıcının yayınlanan portföyü, atılan her füzenin ve alınan her canın dijital dünyada nasıl birer yatırım aracına dönüştüğünü kanıtladı.

889 DOLAR YATIRIP 9 BİN DOLAR KAZANDI

Savaşın yayılma hızını önceden "tahmin eden" bir bahisçi, akılalmaz kâr oranlarına ulaştı. Kullanıcının, "ABD Cumartesiye kadar İran'ı vurur mu?" iddiasına yatırdığı 889 dolar, saldırının gerçekleşmesiyle birlikte tam 9 bin 347 dolara dönüştü.

HAMANEY BAHSİNDEN 73 BİN DOLARLIK SERVET

En büyük vurgun ise siyasi suikast ve liderlik değişimleri üzerinden yapıldı. Bahisçinin, "Hamaney 28 Şubat'a kadar ölür mü veya görevden ayrılır mı?" bahsine yatırdığı 18 bin 50 dolar, öngörüsünün gerçekleşmesiyle birlikte kasasına 73 bin 186 dolar olarak geri döndü.

KAZANAN DİĞER "KANLI" BAHİSLER

İsrail'in İran Saldırısı: 4 bin 859 dolar yatırarak 22 bin 374 dolar kazandı.

ABD'nin Irak Operasyonu: 12 bin 942 dolarlık yatırımına 24 bin 557 dolar kâr ekledi.

Venezuela ve Maduro: ABD'nin Venezuela'ya girmesi ve Maduro'nun kaçırılması senaryolarından toplamda 12 bin dolardan fazla gelir elde etti.

GÖZLER "İSTİLA" BAHSİNDE!

Kullanıcının portföyündeki en korkutucu ve henüz sonuçlanmamış bahis ise hala aktif durumda. Bahisçi, "ABD güçlerinin İran topraklarına girmesi" senaryosu üzerine yaklaşık 35 bin dolarlık dev bir yatırım yapmış durumda. Eğer bölgedeki gerilim bir kara harekatına dönüşürse, bu rakamın yüz binlerce dolara ulaşması bekleniyor.

Bu detaylar, Tahran'daki bombardımanın ve okul bahçesindeki çocukların yaşadığı dehşetin, dünyanın bir ucunda sadece birer "istatistik ve kazanç" olarak görüldüğünü tüm çıplaklığıyla sergiliyor.

İÇERİDEN BİLGİ SIZINTISI İDDİALARI

ABD'de bazı politikacılar ve uzmanlar, İran'a yönelik saldırılar öncesinde yapılan bazı bahislerin insider trading (içeriden bilgi kullanımı) şüphesi doğurduğunu belirterek soruşturma çağrısı yaptı.

Analizlere göre bazı hesaplar, İran'a yönelik saldırılar başlamadan hemen önce yaptıkları tahminlerle 1 milyon dolardan fazla kazanç elde etti.