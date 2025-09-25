Haberler

Kremlin Sözcüsü Peskov'dan Trump'a Yanıt: 'Rusya Gerçek Bir Ayı'

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Trump'ın Rusya'yı 'kağıttan kaplan' olarak nitelemesine yanıt vererek, Rusya'nın gerçek bir ayı olduğunu söyledi. Peskov, ABD ile ilişkilerin iyileşme sürecinin verimsiz olduğunu belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya basınına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Peskov, ABD ile ilişkilerin iyileştirilmesi sürecinin yavaş ilerlediğini belirterek, "Bu süreç verimli değil" diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya için 'Ukrayna'daki savaşta henüz zafer elde edememesi nedeniyle kağıttan kaplan' nitelemesinde bulunmasını değerlendiren Peskov, Rusya'nın kaplan olmadığını bildirdi. Peskov, "Rusya daha fazla ayıyla bağdaştırılıyor. Zaten kağıttan ayı diye bir şey de olmaz. Rusya gerçek bir ayı. Burada kağıttan bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın gerginliğe ve yaptırımlara rağmen ayakta durabildiğini söyleyen Peskov, dünyadaki makroekonomik durumun öngörülemez olduğunu kaydetti.

Peskov, Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında görüştüğünü anımsatarak, "Trump, Zelenskiy'nin görüşünü dinledi. Bu da Trump'ın söz konusu değerlendirmelerde bulunmasına neden oldu" açıklamasında bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir araya gelme ihtimaline de değinen Peskov, Putin'in buna açık olduğunu, fakat böyle bir görüşme için uzmanlar seviyesinde çalışmaların yapılması gerektiğini aktardı. Peskov, "Ukrayna'ya çevrim içi çalışacak üç çalışma grubu oluşturmayı teklif ettik ancak Kiev buna geri dönüş yapmadı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
