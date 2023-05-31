Kosova'da Sırp Protestoları Sürüyor

Kosova'nın kuzeyinde Sırpların 26 Mayıs'ta başlattıkları protestolar kısa süreli gerginliklere rağmen sakin geçti. Protestoların sebebi ise Arnavut belediye başkanlarının göreve başlaması.

Kosova'nın kuzeyinde Sırpların 26 Mayıs'ta başlattıkları protestolar kısa süreli gerginliklere rağmen sakin geçti.

Sabahın erken saatlerinde Zveçan'da toplanan Sırplar, gün boyunca NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) askerlerinin Zveçan Belediyesi önünde oluşturduğu güvenlik kordonunun çevresinde bekledi.

Bölgede, Kosova polisine ait bir aracın görülmesi kısa süreli gerginliğe neden oldu. Maskeli Sırplar, polis aracına taşla saldırdı ve olayı görüntülemek isteyen gazeteciler ile Sırplar arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Kosova'daki en büyük Sırp partisi konumundaki Sırp Listesi'nin Genel Başkanı Goran Rakiç ile KFOR'un Zveçan Belediyesi'ni korumaktan sorumlu Amerikalı komutan arasında zaman zaman güvenlik kordonunun önünde müzakereler yapıldı.

Rakiç'in, KFOR askerlerinden, Kosova polisinin bölgeye ulaşmasını engellemek için Zveçan sokaklarında devriye gezmesini talep ettiği duyuldu.

KFOR komutanı ise askerlerinin, pazartesi günü ses bombaları, molotofkokteylleri, mermi ve diğer yollarla saldırıya uğradığını hatırlatarak, askerlerinin güvenliği konusunda endişelerini dile getirdi.

Yerel saatle 16.00'da dağılan Sırplar, yarın da protestolarına devam edeceklerini açıkladı.

Öte yandan pazartesi Sırp protestocularla KFOR askerleri arasında çıkan arbedede yer aldıkları şüphesiyle gözaltına alınan 2 protestocunun, gözaltı süresinin 30 gün uzatıldığı bildirildi.

Sırplar protestoları sonlandırmak için 2 protestocunun serbest kalmasını da talep etmişti.

Protestolar düzenleniyor

Kosova'nın kuzeyinde Sırpların yoğun olduğu Zveçan, Zubin Potok ve Leposaviç belediyelerinde 23 Nisan'da yapılan yerel seçimleri kazanan Arnavut belediye başkanlarının göreve başlaması, 26 Mayıs'ta Kosovalı Sırplar tarafından protesto edilmişti.

Bölgede protestoların sürmesi üzerine Kosova polisi ve KFOR, belediye binalarını tel örgülerle çevirmiş ve bölgedeki personel sayısını artırmıştı.

Arnavut belediye başkanlarını korumak için bölgeye gönderilen Kosova polisi ile Kosovalı Sırplar arasında arbede yaşanmış, 29 Mayıs'ta da belediye binalarını koruyan KFOR askerleriyle Kosovalı Sırpların karşı karşıya gelmesi sonucu 30 KFOR askeri yaralanmıştı.

Sırbistan da ordusunu Kosova sınırına yerleştirme kararı almıştı.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.