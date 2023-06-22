Kenya'da 4 Milyon Okul Çocuğuna Beslenme Programı Başlatıldı
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Kenya hükümeti ve sivil toplum kuruluşu Food4Education, okula giden çocukların düzenli gıda alabilmesi için Dishi Na County adlı beslenme programını başlattı. Program kapsamında uzun vadede 4 milyon okul çocuğunun düzenli beslenmesi hedefleniyor.
Çocukların beslenmesi konusunda çalışan sivil toplum kuruluşu Food4Education ile Kenya hükümeti, 20 Haziran'da toplamda 4 milyon okul çocuğunun beslenmesini hedefleyen Dishi Na County adlı beslenme programını başlattığını duyurdu. Kenya Devlet Başkanı William Samoei Rutto, ilk olarak başkent Nairobi'de bir okulda başlatılan beslenme programı için "Okul beslenmesi, savunmasız haneler için bir güvenlik ağıdır. Çocuklarımızın hayatlarında büyük fark yaratan akıllı bir yatırımdır. Kayıt ve öğrencilerin performansını artırmak için bu tür programların başarısı için ilçeler ve diğer paydaşlarla ortaklığımızı güçlendirmeye devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.Devlet Başkanı Ruto, amaçlarının programı ülkenin geneline yayarak 4 milyon çocuğa ulaşma hedefleri olduğunu ifade edip "Ülkemizdeki açlık ayıbını ortadan kaldırmalıyız" dedi. Programın 28 Ağustos'ta Nairobi'de 225 ilköğretim okulunda başlayacağı ve hali hazırda yeni mutfaklar inşa edildiği kaydedildi. Food4Education kurumu ise programın başlamasıyla ilgili "Nairobi çocukları için bir zafer" olarak nitelendirdi.