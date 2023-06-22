Kenya'da 4 Milyon Okul Çocuğuna Beslenme Programı Başlatıldı

Çocukların beslenmesi konusunda çalışan sivil toplum kuruluşu Food4Education ile Kenya hükümeti, 20 Haziran'da toplamda 4 milyon okul çocuğunun beslenmesini hedefleyen Dishi Na County adlı beslenme programını başlattığını duyurdu. Kenya Devlet Başkanı William Samoei Rutto, ilk olarak başkent Nairobi'de bir okulda başlatılan beslenme programı için "Okul beslenmesi, savunmasız haneler için bir güvenlik ağıdır. Çocuklarımızın hayatlarında büyük fark yaratan akıllı bir yatırımdır. Kayıt ve öğrencilerin performansını artırmak için bu tür programların başarısı için ilçeler ve diğer paydaşlarla ortaklığımızı güçlendirmeye devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya