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KatarEnergy, Woodside ile Louisiana LNG'den 20 yıl boyunca yıllık 3 milyon ton alacak

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KatarEnergy, Woodside ile Louisiana LNG'den 20 yıl boyunca yıllık 3 milyon ton alacak
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KatarEnergy, Woodside Energy ile ABD'nin Louisiana LNG projesinden 20 yıl boyunca yıllık 3 milyon ton LNG almak üzere anlaşma imzaladı. Teslimatların 2030'da başlaması öngörülürken Al-Kaabi'ye göre anlaşma KatarEnergy'yi ABD'den en büyük LNG alıcısı yapıyor.

KATAR, Avustralya merkezli bir şirketle ABD'deki Louisiana LNG projesinden 20 yıl boyunca yıllık 3 milyon ton sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) satın almak üzere anlaşma imzaladı.

Katar Enerji Şirketi (QatarEnergy), Avustralya merkezli Woodside Energy şirketi ile ABD'nin Meksika Körfezi kıyısında yer alan ve yapım aşamasında bulunan Louisiana LNG projesinden yıllık 3 milyon ton LNG satın alınmasına yönelik uzun vadeli satış ve satın alma anlaşması imzaladı. Anlaşma şartlarına göre teslimatların 'gemide teslim' esasına göre gerçekleştirileceği ve 2030 yılında başlayarak 20 yıl boyunca devam etmesinin öngörüldüğü bildirildi. Anlaşma kapsamında LNG tedarik edilecek Louisiana LNG projesinin, Louisiana eyaletindeki Lake Charles yakınlarında inşasının sürdüğü kaydedildi. Temel projenin, toplam 16,5 milyon ton yıllık kapasiteye sahip üç üretim hattını kapsadığı ve ilk LNG üretimini 2029 yılında gerçekleştirmeyi hedeflediği aktarıldı.

Anlaşmanın imzalanması vesilesiyle düzenlenen törene Katar Enerji İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı, Katar Enerji Başkanı ve CEO'su Saad Şerida Al-Kaabi ile Woodside Energy CEO'su Liz Westcott katıldı. Törende değerlendirmelerde bulunan Al-Kaabi, "ABD'den gerçekleştirdiğimiz bir diğer uzun vadeli LNG alımıyla küresel tedarik ve ticaret portföyümüzü daha da geliştirmekten memnuniyet duyuyoruz. Bu ek hacimler Katar Enerji'yi ABD'den en büyük LNG alıcısı konumuna getirmekte ve LNG'ye yönelik büyüyen küresel ihtiyaçları karşılama noktasında bizi daha güçlü bir konuma yerleştirmektedir. Golden Pass LNG projemiz ve ABD'den genişleyen LNG alım portföyümüz, Katar Enerji'nin LNG sektöründeki liderliğini pekiştirmekte, uzun vadeli büyüme ve çeşitlendirme stratejimizi desteklemektedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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