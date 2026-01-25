Haberler

Kanada Başbakanı Carney Trump'a meydan okudu

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada'ya yönelik yüzde 100 gümrük vergisi tehdidine, Kanada Başbakanı Mark Carney'den sert yanıt geldi. Carney, ülkesinin ekonomik bağımsızlığından taviz vermeyeceğini vurguladı.

  • ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'dan ithal edilen ürünlere yüzde 100 ek gümrük vergisi uygulanabileceğini açıkladı.
  • Kanada Başbakanı Mark Carney, ülkesinin ABD'nin ekonomik baskılarına boyun eğmeyeceğini ve ekonomik bağımsızlığından taviz vermeyeceğini vurguladı.
  • Kanada hükümeti, yerli üretimi teşvik ederek ve Kanadalı ürünlere destek çağrısı yaparak olası bir ticaret savaşına karşı iç pazarı güçlendirme stratejisi izliyor.

GERİLİM TIRMANIYOR

Trump'ın Kanada'dan ithal edilen ürünlere yüzde 100 ek gümrük vergisi uygulanabileceği yönündeki açıklamaları, iki ülke arasındaki ticari gerilimi tırmandırırken, Kanada hükümeti bu tehdide meydan okuyan bir tutum sergiledi.

EKONOMİK BASKIYA BOYUN EĞMEYECEĞİZ

Kameralar karşısına geçen Kanada Başbakanı Mark Carney, halkı yerli üretime destek vermeye çağırarak, ABD'nin baskılarına boyun eğmeyeceklerini ifade etti. Carney, açıklamasında,

"Kanadalı ürünler satın alıyoruz ve Kanadalı ürünler üretiyoruz" sözleriyle ekonomik dayanışma ve milli üretim vurgusu yaptı.

Carney'nin bu çıkışı, Kanada'nın olası bir ticaret savaşına karşı iç pazarı güçlendirme ve yerli üretimi teşvik etme stratejisinin bir parçası olarak değerlendirildi. Uzmanlar, karşılıklı sert açıklamaların Kuzey Amerika ticaretinde yeni bir gerilim dönemine işaret ettiğini belirtiyor.

