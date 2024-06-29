Kamerun Kralı Ndiko Fonderson Henry: İnsanlar fil kılığına girip düşman tarlasını mahvedebiliyor

Ekselansları Şef, Kamerun Mevcuda Ulusal Koordinatörü, Meveo Krallığı Kamerun Yerel Kralı Ndiko Fonderson Henry ve Tercüman, Zeytinburnu Spor Başkan Yardımcısı Haberler.com stüdyosunda sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu.

"İNSANLAR FİL KILIĞINA GİRİP DÜŞMAN TARLASINI MAHVEDEBİLİYOR"

Kamerun'da büyünün ve totemlerin sıklıkla kullanıldığını söyleyen Ndiko Fonderson Henry,"Kamerun'da büyünün gücü çok kullanılıyor. Hayvanları totem olarak kullanıyoruz. Mesela bir tarla sınırınız var ve siz diğer tarlanın sahibine gücünüzü göstermek istiyorsunuz. İnsan, kaplan kılığına girip tarladaki tüm keçileri yiyor ve kimse bunun kim olduğunu bulamıyor. Bunu büyüyle yapıyoruz. Küçüklüğünden büyüyü öğrenen insanlar bunu yapabiliyor ama bunu kimse göremiyor. Fil kılığına girip düşman tarla sahibinin tarlasını mahvedebiliyorlar. Genelde bu tarz güçleri sinirli anlarında kullanıyorlar." ifadelerini kullandı.