Japonya'da Erken Genel Seçim Heyecanı

JAPONYA'da halk erken genel seçim için sandık başına gitti.

Japonya'da halk, ulusal parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi milletvekillerini seçiyor. Japonya'da seçmenler, 465 milletvekilinin belirleneceği erken genel seçimlerde oy kullanmak için sandık başına gitti. 233 sandalyeyi kazanan parti Meclis'te çoğunluğu elde edecek.

Seçim sonuçlarının yarın açıklanması bekleniyor.